Nachverdichtung: Experten fordern strengere Vorgaben

Bis 2030 soll der jährliche Zuwachs des Bodenverbrauchs (versiegelt und unversiegelt) laut Regierungsbeschluss bei maximal neun km² pro Jahr liegen. 2009 lag dieser Wert noch knapp über 100, 2019 waren es mit 44 km² nur noch die Hälfte. Die Bundesländer tüfteln nach wie vor an ihren Wohnbauförderungen, versuchen sie attraktiver zu gestalten. Zeitnahe Neuerungen wurden, ohne Details zu nennen, in der Mehrzahl der Gespräche, die der STANDARD für diese Übersicht führte, angekündigt.

Der Grund: Die Nachfrage verläuft zäh. Zumindest großteils. Neben den Länderdarlehen bieten nämlich auch Banken Kredite zu guten Konditionen an, und der Wunsch nach einem Ein familienhaus ist nach wie vor enorm ausgeprägt in Österreich.

Während Wohnbauforscher Wolfgang Amann (Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen) den Förderungen zwar positive Lenkungseffekte zuspricht, greifen sie seiner Meinung nach vielerorts zu kurz. Nicht umsonst sind Bauflächen von rund 16 km² im Jahr 2017 auf 26 km² im Jahr 2019 gestiegen, wie eine Erhebung des Umweltbundesamtes zeigt.

Heinrich Schuller, Mitglied von Architects for Future Austria, sieht die Förderungen im Bereich Nachverdichtung aufgrund der guten Konditionen am freien Markt derzeit überhaupt als "relativ wirkungslos" an. Was den Traum vom Einfamilienhaus viel eher ins Schwanken bringen wird, sind die enormen Preissteigerungen in der Baubranche. "Materialpreise für Holz, Metall und auch Dämmstoffe sind teil weise bis zu 50 Prozent teurer als im Vorjahr." Das führt dazu, dass kleiner zu bauen oder im Bestand zu sanieren attraktiver wird. "Die Menschen rudern zurück, und das wirkt sich auf die Verdichtung der Ortsverbände positiv aus." Das zeigt sich bereits in Vorarlberg, wo die Tendenz eindeutig in Richtung Nachverdichtung geht, weil Grund- und Baukosten derart hoch sind.

Richtig fördern

Wie Förderungen sehr wohl dazu beitragen können, dass weniger Boden verbraucht wird, zeigt die Umsetzung in Tirol. Hier werden Zu- und Anbauten für maximal 150 m² subventioniert. Wer sich an die Größe hält, kann eine satte Einmalauszahlung (Wohnbauscheck) von 35 Prozent der förderbaren Kosten beantragen. Die Zahlen sprechen für sich: 85 Prozent der neu errichteten Wohnräume sind in den vergangenen drei Jahren in verdichteter Bauweise oder ohne weiteren Grundverbrauch realisiert worden.

Um dem Bodenverbrauch verstärkt entgegenzuwirken, sind laut Amann auch die Raumordnungs- und Flächenwidmungsstrukturen aufzubrechen. Der Wohnbauforscher zieht einen Vergleich mit Bayern: "Der Flächenfraß ist viel geringer als in Österreich, Orte kompakter und nicht bebaute Flächen größer." Der Grund: "Baubewilligungen werden nicht vom Bürgermeister erteilt, diese Befugnis liegt eine Stufe höher – beim Kreis (Bezirk, Anm.)." Diese Kompetenzverschiebung entlastet Bürgermeister und dämmt den Bodenverbrauch in den Gemeinden markant ein.

Architekt Schuller schlägt vor, noch mehr am Geldhahn anzusetzen. Seine Idee: Wer auf der grünen Wiese bauen will, soll die realen Erschließungskosten (Straße, Kanal, Trinkwasser, Strom) zur Gänze selbst bezahlen. Diese liegen für Einfamilienhäuser im fünfstelligen Bereich. Ebenfalls unabdingbar sei die Schaffung von qualitativ hochwertigen Beispielbauten. "Verdichtet bedeutet nicht sieben Geschoße mit kleinem Balkon, sondern räumlich interessante, maximal dreigeschoßige Strukturen mit Privatsphäre, fußläufiger Erschließung und viel Grün." (jube)

Zum Thema

Preise für Baustoffe explodieren – Bau kämpft mit Engpässen und Kosten

Bodenverbrauch geht unvermindert weiter

Bodenverbrauch ist ungesund