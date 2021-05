Graz goes Design!

Lampe und Kerzenleuchter von Barbara Palatin-Doyle, fotografiert von Max Wallner. Foto: Max Wallner

Pandemie hin oder her: Auch heuer findet der Grazer Designmonat mit vielen an die aktuelle Situation angepassten Formaten und Veranstaltungen statt. Dazu zählt auch "Design in the City", wo 27 Shops außergewöhnliche Objekte zeigen, unter anderem Wohnaccessoires aus Beton und Keramik, aber auch Modeentwürfe.

Designmonat Graz, bis 6. Juni; www.designmonat.at





Kostbar

The Eye Cream Foto: Hersteller

Durch die Maskenpflicht liegt der Fokus auf den Augen. Diese sollen mittels Anti-Age-Phytokomplex besonders zur Geltung kommen. 15 ml, 95 Euro

www.labiosthetique.at





Blauäugig

Sonnenbrille Foto: Hersteller

Rasante Katzenaugen: Carhartt hat mit dem schwedischen Sonnenbrillenhersteller Sun Buddies gemeinsame Sache gemacht. 139 Euro

www.carhartt-wip.com





Gestreift

Tasche Foto: Hersteller

Etro hat sich mit dem AC Mailand zusammengetan. Kann mit Initial und Trikotnummer des Lieblingsspielers personalisiert werden. 940 Euro

www.etro.com





Luftig

Plateau-Schlapfen Foto: Hersteller

Die Spice Girls hätten sie geliebt: Die Plateau-Schlapfen der schwedischen Marke Vagabond machen gleich ein paar Zentimeter größer. 90 Euro

www.vagabond.com





Goldig

Ohrringe Foto: Hersteller

Die Influencerin Wana Lima und ihre Schwester Hila haben faire und nachhaltige Schmuckstücke entworfen. Ohrringe 149 Euro

www.folkdays.de





Gekreuzt

Körbchen Foto: Hersteller

Klein, aber oho: Das 21 Zentimeter hohe Körbchen vom dänischen Hersteller Ferm Living wurde aus Keramik gefertigt. 75 Euro

www.fermliving.com

(RONDO, 20.5.2021)