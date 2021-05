Der Richter bezeichnete die Klage der krebskranken Franko-Vietnamesin Tran To Nga als unzulässig. Sie wirft dem Unternehmen "Ökozid" vor

Évry – Ein französisches Gericht hat eine Klage gegen den Bayer-Konzern und andere internationale Chemieriesen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Entlaubungsmitteln im Vietnamkrieg abgewiesen. Das Gericht in Évry südlich von Paris erklärte die Klage einer 79-jährigen Tran To Nga am Montag für unzulässig. Die Klägerin wirft dem zu Bayer gehörenden US-Unternehmen Monsanto "Ökozid" vor, weil der Konzern das hochgiftige Entlaubungsmittel Agent Orange geliefert haben soll. Die Vereinigten Staaten hatten das Gift zwischen 1961 und 1971 großflächig im Kampf gegen die Vietkong-Guerilla eingesetzt.

Die Klägerin Tran To Nga war als junge Frau im Vietnamkrieg mit Agent Orange in Berührung gekommen und leidet an unheilbarem Krebs. Ihre Klage richtete sich gegen insgesamt 14 internationale Chemiekonzerne. Die 79-Jährige wurde von einer Reihe von Organisationen unterstützt.

Die Konzerne bestritten dagegen die Zuständigkeit des Gerichts in Évry. Der Anwalt von Monsanto, Jean-Daniel Bretzner, argumentierte, die USA hätten Agent Orange für die nationale "Verteidigung" eingesetzt, ein ausländisches Gericht könne sich deshalb nicht mit der Sache befassen. Der Bayer-Konzern betonte, allein die damalige Regierung in Washington sei für den Gifteinsatz verantwortlich "und nicht die Lieferanten zu Kriegszeiten". (AFP, red, 10.5.2021)