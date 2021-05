Ebenfalls im Buch enthalten: ein besonders seltenes Modell des Stutz Bearcat. Foto: imago

"Diamonds are a girl’s best friend!", das steht außer Zweifel, nicht erst seit Marilyn Monroes hingebungsvoll dahingehauchtem Vers. Die Zeitlosigkeit dieser Worte ist unbenommen, aber zur überlieferten Tradition haben sich zeitgemäß neue Schmuckstücke gesellt. Es bedarf also gottlob nicht der Bedienung alter Muster anlässlich des vom GröVaZ initiierten Tages, um Frauen zu ehren.

Eine Alternative bietet zum Beispiel Charlotte und Peter Fiells prachtvolle Monografie über Ultimate Collector Cars. Sowohl für versierte Sammler als auch neugierige Einsteiger ist dieser Doppelband über Chromjuwelen ein unübertreffliches Referenzwerk. Er versammelt 100 der erlesensten, begehrtesten Autos aller Zeiten; vom ersten Indy-500-Champ von 1910, Marmon Wasp, bis zum futuristischen Aston Martin Valkyrie von 2020. Von Le Mans, Goodwood, Concorso d’Eleganza Villa d’Este bis zur Monterey Car Week; Events und Markt haben unfassbare Wachstumskurven hinter sich. Das ging so weit, dass der Wert der 100 in diesem Buch opulent beschriebenen Autos die Eine-Milliarde-Dollar-Schwelle übersteigt.

Doch lieber Schmuckstücke?

Die Zeiten, in denen man Frauen mit Mixer und Co abspeiste, sind vorbei. Wertschätzung heißt das Zauberwort! Muttertag hin oder her; wollte man Frauen adäquat ihrer tagtäglichen Leistung ehrlich be- oder entlohnen, wäre es würdig und recht anzudenken, eines der im Buch präsentierten preziösen Exponate in realiter zu verschenken. Wer aber nicht über entsprechendes Kleingeld verfügt, dem bleibt, anachronistisch zur offiziell tradierten Verteilung von Leidenschaften der Chromosomen, der Erwerb besagter Chromjuwelen zumindest in Buchform (immerhin im Juwel-Case). Oder lieber doch anfangs erwähnte Schmuckstücke? (Gregor Auenhammer, 27.5.2021)