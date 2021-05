Gwyneth Paltrow hält mehrere Cocktails pro Tag neuerdings für ungesund. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Dass auch Hollywood-Stars mitunter verzweifeln und wie wir Durchschnittsmenschen ohne Millioneneinkommen schwer am Pandemie-Alltag zu leiden hatten oder haben, das beweist einmal mehr der neueste Gossip rund um Gwyneth Paltrow. Die Sängerin, Unternehmerin und Schauspielerin, die in den letzten Jahren vor allem im Marvel-Universum rund um die Iron-Man-Comicverfilmungen un terwegs war, hat nämlich gestanden, während dieser harten Zeit zur Flasche gegriffen zu haben. Und zwar täglich. Vor allem Cocktails auf Whisky basis seien ihr ans Herz gewachsen.

Dass die Spirituose aus Quinoa hergestellt wird, macht die Sache auch nicht besser. Ihre bittere Erkenntnis: "Ich meine, wer trinkt bitte jeden Abend mehrere Cocktails? Das ist doch nicht gesund", wird die Golden-Globe- und Oscar-Preisträgerin im britischen Boulevardblatt The Mirror zitiert.

Aber nicht nur das: Sie habe auch Pasta gemacht und – der Allmächtige stehe uns bei! – Brot gegessen. DAS ist doch nicht normal. "Ich bin total aus der Bahn geraten", muss sich Paltrow deshalb auch zerknirscht eingestehen. Die hämischen Kommentare ließen nicht lange auf sich warten: "Wenn die Pandemie sogar Promis so runterzieht, wie soll das dann der Rest von uns nur aushalten?", fragt da etwa Poppy Noor vom Guardian mit einem Schuss Sarkasmus. Sie schlägt der 49-jährigen vor, sich vielleicht mehr Gedanken darüber zu machen, eine 8600 Dollar teure Kette als Teil ihres "Entgiftungs"-Programms zu kaufen oder eine Kerze zu kreieren, die wie ein Orgasmus riecht.

Ein absurder Vorschlag? Mitnichten. Denn Letzteres ist eine Anspielung auf ein ganz spezielles Produkt, das Paltrow im Juni vergangenen Jahres auf dem Markt gebracht hat. Eine Duftkerze mit dem schönen Namen "This smells like my orgasm" – mit Noten von Grapefruit, Neroli und türkischer Rose.

Nicht ihr erster großer Wurf, den sie über ihre Website Goop vermarktet. Schon in Prä-Pandemiezeiten hinterließ die Trendsetterin eine eigene Duftspur – die offenbar sehr wohlriechende Kerze "This smells like my vagina". Sie war in kürzester Zeit ausverkauft.

Bei so viel Geschäftstüchtigkeit möchte man sich selbst gleich ein großes Glas Buster Paltrow einschenken. So heißt der Cocktail, der den Paltrow’schen Blues vertrieben hat. Als Unterlage bietet sich Brot an. Das sollte jeder zu Hause haben. Nicht nur während einer Pandemie. (Markus Böhm, 11.5.2021)