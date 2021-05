[Inland] Die WKStA beschuldigt Kurz, dreimal falsch ausgesagt zu haben.

Kommentar: Kurz zieht die ÖVP noch tiefer in die Krise.

Podcast: Beschuldigter Kurz: Ist der Kanzler rücktrittsreif?

[International] Reportage aus Israel: Leben im Raketenhagel mit Whisky und einem Bett im Bunker.

Kommentar: Der Zorn über Israels Jerusalem-Politik stärkt die Hamas.

Podcast zur Lage in Israel: Wenn am Handy der Raketenalarm läutet.

Kriegsverbrecher Karadžić soll nach Großbritannien verlegt werden.

[Panorama] Wiener Bäder starten am 19. Mai mit strengen Auflagen.

[Gastkommentar zu Frankreich] Mit der Kranzniederlegung am Grab von Napoléon Bonaparte zu dessen 200. Todestag hat sich der französische Präsident Emmanuel Macron noch weiter in die Auseinandersetzung rund um den eskalierenden Kulturkampf im Land eingeschaltet, sagt die Wirtschaftswissenschafterin Brigitte Granville im Gastkommentar.

[Wissenschaft] Was die Wissenschaft mittlerweile über die "indische" Variante B.1.617 weiß.

[Lifestyle] Podcast besser leben: Harry Potter und Bier: Wie uns bessere Ideen einfallen.

[Wetter] Unter Störungseinfluss präsentiert sich das Wetter am Donnerstag in allen Landesteilen unbeständig und deutlich kühler als zuletzt. Neben zahlreichen dichten Wolken zeigt sich die Sonne insgesamt nur wenig, öfters jedoch im Süden und Südosten. Außerdem regnet es am Vormittag nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten verbreitet. Bis 15 Grad.

[Zum Tag] Wir wünschen einen schönen Feiertag.