Wenn man die Persönlichkeitsdimension der Empathie für sich beansprucht, dann kann man nachempfinden, dass die aktuelle Situation für den sonst so erfolgsverwöhnten Spitzenpolitiker Sebastian Kurz alles andere als lustig ist. Angetreten mit dem Versprechen einen gänzlich neuen Stil in die Politik zu bringen, ist ihm dies - je nachdem unter welchem Betrachtungswinkel man es sehen mag - durchaus geglückt. Das Phänomen “neue Volkspartei“ ist ein exzellentes Abbild des Zustandes der Gesellschaft. Die Realität ist, dass wir in einer Zeit des Umbruchs leben. Corona und der Umgang mit der Pandemie auf medizinischer, sozialer und ökonomischer Ebene sind Symptome einer weitaus größeren Krankheit, die die Gesellschaft befallen hat. Die aktuell auftauchenden Probleme stellen einen Systemtest dar, welcher mannigfaltige Schwachstellen aufdeckt.

Zeit der Oberflächlichkeit

Die immer jünger zu werden scheinenden Politakteure und ihre stecktuchanzugtragenden Berater und Adoranten sind das ideale Zeitgeistprodukt für eine Gemeinschaft, in der Rechthaben und Gewinnen im Zentrum stehen. Diese Kategorie Mensch wurde in den Schulen in brav angepasster Form herangezüchtet und zeichnet sich durch eine besondere Art des bezugslosen assoziativen Lernens aus. Die Belohnung liegt im positiven Feedback des Lehrkörpers und dem damit verbundenen “Sehr gut“ im Zeugnis.

Die tiefere Bedeutung des gelernten Inhaltes ist teilweise selbst den Lehrenden nicht mehr bewusst. Wichtig ist, die richtige Antwort im Stimulus-Response-Spiel zu geben. Derartige Prozesse finden sich im Jahr 2021 nicht nur in der Politik, sondern auch in der Verwaltung sowie in der Wirtschaft wieder, während man sich wundert, wie es immer wieder zu Skandalen nach ähnlichen Mustern kommen kann. Viele wollen Macht und Erfolg, lediglich die lästige Verantwortung und die Konsequenzen des eigenen Handelns will kaum jemand am Ende übernehmen. In der Politik werden nun immer wieder Fallbeispiele sichtbar, bei welchen eine Person trotz augenscheinlicher Stärken dem Anforderungsprofil seines Jobs vielleicht doch nicht ganz entspricht. Wen kümmert es da, dass die notwendigen Berater und Lobbyisten im Backoffice wissen, was die Person in der “Line Of Fire“ zu tun hat.

Das Gesicht der neuen Volkspartei. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Mensch erkenne dich selbst

“Gnothi seauton“ aus dem Altgriechischen bedeutet “Erkenne dich selbst!“ oder "Erkenne, was Du bist“, nicht aber was du sein willst. Die Frage nach der eigenen Identität und Persönlichkeit sollte man sich stellen, ansonsten zwingt uns die Krise in den Spiegel der Erkenntnis zu blicken. Was wir dort finden, mag nicht immer schön sein, ist aber elementar auf dem Weg der Selbstfindung. Ob Österreichs Politiker und deren Strategen dies schon gemacht haben bleibt offen. Wenn sie es tun, bestünde noch Hoffnung zur Weiterentwicklung ihrer selbst und des Staates, den sie regieren. Indizien für fehlende Reife und Entwicklung sind das Kräftemessen und die Muskelspiele mit der Justiz, die einem bei mangelndem Respekt schon zeigen kann, wo der Barthel den Most holt.

Wenn man in eine Auseinandersetzung geht, muss man immer damit rechnen, dass diese für einen selbst nicht so schön ausgeht, sonst zeugt dies von jugendlichem Leichtsinn. Der Vorteil ein Studium oder eine andere Ausbildung abgeschlossen zu haben liegt nicht darin, alles zu wissen, sondern - ganz im Gegenteil - darin, ein Bewusstsein für Wissens- und Erkenntnislücken und die Grenzen der eigenen Wissenschaft entwickelt zu haben. Hier geht es um Demut und Selbstreflexion. Jener Faktor wäre in der Genese von so manch einem Volksvertreter sicher nicht von Nachteil und eventuell in das Anforderungsprofil eines Politikers aufzunehmen.

Entwicklungsstatus des Sebastian Kurz

Vollkommen repräsentative Erhebung, die keine Schwankungsbreite mehr offen lässt.

Zum Abschluss können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an einer kleinen aber dafür umso repräsentativeren Erhebung, die nur so von Seriosität strotzt, teilnehmen.

Im Karate und ebenso in vielen anderen asiatischen Kampfsportarten werden die unterschiedlichen Entwicklungsstufen von Schülern durch die Farbe ihres Gürtels dargestellt. Je weiter dieser im Lernprozess und seinen praktischen Fähigkeiten ist, desto dunkler wird in der Regel der Gürtel - bis hin zum schwarzen Gürtel, dem Meistergrad (japanisch: Dan).

Bitte bewerten Sie welche Gürtelstufe von weiß bis schwarz am besten zu unserem Bundeskanzler passt:

Weiß* = "Schnee liegt in der Landschaft."

Gelb = "Der Schnee schmilzt, die gefrorene Erde leuchtet gelb."

Orange = "Die Sonne erwärmt die Erde und macht sie fruchtbar."

Grün = "Der Samen keimt, ein Pflänzchen kommt."

Blau / Violett = "Die Pflanze wächst zum blauen Himmel."

Braun** = "Der Baum hat eine starke Rinde. Er ist jetzt ausgewachsen."

Schwarz = "Der erste Meistergrad".

* Weiß gilt in Asien unter anderem als Farbe des Anfangs.

** Die Farbe Braun soll den Schüler an das Erklimmen eines Berges erinnern, hinauf zum Meistergrad.

Vielen Dank für die Teilnahme. (Daniel Witzeling, 19.5.2021)

