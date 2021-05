Untitled von Dave Imms

Im Februar 2020 wurde ich von einem Reisemagazin beauftragt, in den Senegal zu reisen und die wachsende Surfszene von Dakar zu fotografieren. Dekumba war eine von vielen jungen Leuten, die von Rhonda Harper, der Gründerin von Black Girls Surf, unterrichtet wurden. Ich sollte eigentlich nur für eine Stunde in der Surfschule sein, um die Schüler zu treffen und sie zu fotografieren, aber am Ende verbrachte ich den ganzen Vormittag dort. Es war erfreulich, so viele glückliche, selbstbewusste Kinder auf dem Wasser zu sehen.