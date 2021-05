Die Baubranche kämpft mit Engpässen bei Materiallieferungen und steigenden Kosten. Foto: APA/BARBARA GINDL

Holz fehlt, Dämmmaterial ist knapp, Kanalrohre und Stahlbeton auch – Baustoffe sind gerade Mangelware und werden immer teurer. Das ist die aktuelle Situation, mit der die Baubranche und somit auch Häuslbauer konfrontiert sind. Die Nachfrage nach Baumaterialien ist weltweit enorm gewachsen und übersteigt das Angebot bei weitem. Wer also gerade im Begriff ist, ein Haus zu bauen, Renovierungen durchführen möchte oder sich gewünscht hätte, im Sommer in einem Pool zu plantschen, der noch immer einer Baustelle gleicht, muss in den meisten Fällen mit langen Wartezeiten rechnen. Dieser User ist selbst in der Branche tätig und erlebt die Situation folgendermaßen:

Zusätzlich zum Mangel an Baumaterialien und den Engpässen bei den viel nachgefragten Arbeitskräften haben auch die Preise ordentlich angezogen und verändern so manches Vorhaben, wie dieser User berichtet:

Erleben Sie gerade Ähnliches?

Sind Sie dabei, ein Haus zu planen oder zu bauen? Oder sind Sie selbst in der Baubranche tätig? Mit welchen Einschränkungen sind Sie konfrontiert? Und halten die steigenden Preise und Lieferengpässe Sie davon ab, an Hausbau zu denken? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 20.5.2021)