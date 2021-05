08/15

Aqualine Topfreiniger Foto: Heidi Seywald

Der kleine Blaue durfte zuerst ran an den angebrannten Milchreis. Trotz aller Bemühungen konnte er der Kruste am Boden des Emailletopfs kaum etwas entgegensetzen. So etwas nennt sich Topfreiniger? Aber: Der Zehnerpack ist echt billig. (Spoiler: Mit keinem der hier gezeigten Schwämme ist es gelungen, den Topf sauber zu bekommen.)

Aqualine Topfreiniger, 10 Stück, DM Drogeriemarkt, 0,75 Euro

2 von 6 Punkten





Dreilagig

Glitzi plus, Topfreiniger Foto: Heidi Seywald

Oben richtig rau, in der Mitte weich und unten, na ja, so Wettex-ähnlich irgendwie, aber nicht so dick: Der "Glitzi plus" von Vileda hat aber nicht nur diese saugfähige blaue Seite zu bieten, sondern ist auch mit einem antibakteriellen Wirkstoff (Silberchlorid) versetzt. Beim Aufwischen von Flüssigkeiten top, beim Milchreisdilemma keine Chance, liegt gut in der Hand.

Glitzi plus, Topfreiniger, Vileda, 3 Stück, Bauhaus, 2,95 Euro

4 von 6 Punkten





Griffig

Scotch-Brite, Scrub Sponge "Delicate" Foto: Heidi Seywald

Die Verpackung hat nicht gelogen: Dieser Reinigungsschwamm liegt gut in der Hand. Das Thema Milchreis ist abgehakt, das Backblech muss her. Aber das bisschen Fett und eingebrannte Hendlhaut vom Sonntagsbraten können den Kollegen von Scotch-Brite nicht beeindrucken. (Übrigens: Beim Milchreistopf war eine Backpulver-Wasser-Mischung die "Lösung", wortwörtlich.)

Scotch-Brite, Scrub Sponge "Delicate", 3 Stück, Eurospar, 2,79 Euro

4 von 6 Punkten





Naturnah

Splendid Nature Spülschwamm Foto: Heidi Seywald

Nicht nur die Form hebt sich hier vom Rest ab, sondern auch das Material. Denn dieser Spülschwamm besteht auf der weichen Seite zu 100 Prozent aus Zellulose und auf der Scheuerseite zu 60 Prozent aus Sisal und zu 40 Prozent aus Recycling-PET-Material. Von der Handhabung her spürt man kaum einen Unterschied zu seinen "künstlichen" Kollegen. Waschbar bei 60 Grad.

Splendid Nature Spülschwamm, 2 Stück, Interspar, 1,99 Euro

5 von 6 Punkten

(Markus Böhm, RONDO, 21.5.2021)