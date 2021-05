Denn neben dem Puls und der Leistung (egal ob am Rad oder am Laufband) wird beim Leistungscheck noch etwas (und zwar mehrfach) gemessen: der Laktatwert Ihres Blutes. Der besagt, laienhaft formuliert, in welchem Leistungsbereich Sie sich gerade bewegen. Also ob Sie in einem Bereich unterwegs sind, in dem Sie noch stundenlang so weitermachen könnten oder schon alle Nachbrenner eingeschaltet haben und gerade die letzten Energiereserven aus sich rausholen. Diese Grenzen definieren den Unterschied zwischen "Abschießen" und "Aufbauen" beim Training – und damit auch zwischen Erfolg und Absturz im Wettkampf.