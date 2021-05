Ein Impfstoffwechsel von Astra Zeneca zu Biontech/Pfizer dürfte Vorteile bringen. imago images/photothek

Wien – Wer eine Erstimpfung mit Vaxzevria, dem Vakzin von Astra Zeneca, erhalten hat, sollte in Österreich für den Zweitstich (den sogenannten Booster) dabei bleiben. Das empfiehlt das Nationale Impfgremium (NIG), das einen Wechsel aber auch nicht kategorisch ausschließt. Wenn für die zweite Impfung ein anderes Vakzin verwendet wird – das nennt sich "heterologes Impfschema" –, wird den verantwortlichen Ärztinnen und Ärzten geraten, die diesbezügliche Aufklärung inklusive des ausdrücklichen Wunsches der zu impfenden Person explizit zu dokumentieren.

Untersuchungen zu Mischimpfungen waren bis vor kurzem rar, was auch in der zurückhaltenden Stellungnahme des NIG zum Ausdruck kommt. Auch wegen dieser fehlenden Daten finden in Tirol im Rahmen einer Studie der Virologin Dorothee von Laer (Med-Uni Innsbruck) Mischimpfungen in relativ großem Stil statt: Rund 3.000 mit Vaxzevria erstgeimpfte Personen aus dem Gesundheitspersonal sollen als Booster eine Dosis Comirnaty erhalten, also das Vakzin von Biontech/Pfizer. Davon erwartet sich von Laer neue Aufschlüsse darüber, ob Mischimpfungen besser gegen "Fluchtmutanten" wirken.

Mehr Freiheiten in Deutschland

In Deutschland ist man sehr viel wechselbereiter als in Österreich. Dort steht es allen mit Vaxzevria Erstgeimpften frei, einen anderen Impfstoff für den Booster zu wählen. Und für die unter 60-Jährigen gibt es sogar die Empfehlung, bei einem Vaxzevria-Erststich einen mRNA-Impfstoff als Booster zu verwenden. Doch angesichts neuer Daten wird man womöglich auch in Österreich umdenken. Denn wie nun eine neue Untersuchung aus Spanien zeigt, dürfte das Mischimpfen im Hinblick auf den Impfschutz eine gute Idee sein.

Bei der sogenannten Combivacs-Untersuchung im Auftrag des spanischen Gesundheitsministeriums, an der etwas mehr als 660 Probanden teilnahmen (442 erhielten Comirnaty als zweite Dosis, 221 erhielten nur eine Dosis Vaxzevria), zeigten sich nämlich deutliche Vorteile des heterologen Impfschemas, wie die spanische Tageszeitung "El País" (auch auf Englisch) berichtet: Das Niveau neutralisierender Antikörper stieg nach der Comirnaty-Dosis als Booster um mehr als das Siebenfache. Das ist deutlich mehr als die nach einer zweiten Vaxzevria beobachtete Verdreifachung.

Mehr Nebenwirkungen?

Vergangene Woche war eine erste Studie über solche Kombinationsimpfungen erschienen – allerdings nur zu deren Nebenwirkungen. Forschende der Uni Oxford berichteten in "The Lancet", dass Menschen, die Kombiimpfungen erhalten hatten, etwas häufiger über leichte oder mittelschwere Nebenwirkungen klagten als "ungemischt" geimpfte. Konkret wurde bei 34 Prozent der Impflinge, die zuerst Astra Zeneca und dann Biontech/Pfizer erhielten, Fieber beobachtet – verglichen mit zehn Prozent derjenigen, die zwei Dosen Astra Zeneca erhielten.

Auch für Schüttelfrost, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen und Unwohlsein wurde eine Zunahme beobachtet. Keine der Nebenwirkungen war indes so stark, dass ein Teilnehmer ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Weniger Nebenwirkungen in Spanien

Im Rahmen der spanischen Phase-2/3-Studie hingegen sei es nicht zu mehr Nebenwirkungen gekommen als bei zwei Stichen mit Vaxzevria. Nur 1,7 Prozent der mischgeimpften Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von 18 bis 59 Jahren berichten über schwerere Nebenwirkungen, die sich auf Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und allgemeines Unwohlsein beschränkten. Laut Magdalena Campins, einer der Studienleiterinnen, sind das aber "keine Symptome, die als schwerwiegend angesehen werden können". (Klaus Taschwer, 20.5.2021)