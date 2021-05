Die vom Gesundheitsministerium geplante Novelle des Epidemie- und Covid-Maßnahmengesetzes stößt auf weitere Kritik. Der Dachverband der Sozialversicherungsträger lehnt die geplante Sammlung von Sozialdaten von Bürgern und deren Corona-Statuts ab, Kritik kommt auch von der Elga GmbH und vom Gemeindebund.

Dachverband: "Können Sicherheit der Daten nicht mehr garantieren"

Der für die Übermittlung der Daten zuständige Dachverband begründet dies in seiner Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf damit, dass der Zweck, der Umfang sowie die Dauer der Datenverarbeitung im Gesetz nicht definiert ist.

"Abgelehnt wird jedenfalls eine Übermittlung von Daten der Versicherten der Sozialversicherungsträger auf Basis dieser Rechtsgrundlage. Die selbstverwaltete Sozialversicherung verarbeitet Gesundheitsdaten und andere hochsensible Daten im Auftrag ihrer Versicherten. Durch eine Übermittlung dieser Daten aus dem Verantwortungs- und Kontrollbereich der Sozialversicherung können die Sozialversicherungsträger und der Dachverband die Sicherheit dieser Daten nicht mehr garantieren", so der Dachverband in seiner Stellungnahme.

Elga weist auf Risiken hin

Auf die Risiken einer personenbezogenen Speicherung aller Daten in einem Register trotz Pseudonymisierung weist auch die Elektronische Gesundheitsakte GmbH (Elga GmbH) in ihrer Stellungnahme hin.

Man ist dort außerdem der Meinung, dass die Aufgabe der Führung eines zentralen Impfregisters verfassungsrechtlich nicht aus Elga ausgegliedert werden darf, was ja mit dem geplanten Register der Fall wäre.

Gemeindebund wurde nicht informiert

Kritisch zu diesen Plänen äußert sich auch der Gemeindebund. Er ortet ebenfalls datenschutzrechtliche Probleme und kritisiert, nicht eingebunden worden zu sein, obwohl auch die Gemeinden für die Zurverfügungstellung der Zutrittszertifikate zuständig sein sollen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Gemeinden bisher gar nicht über den Prozess informiert wurden, "dieser Prozess aber bereits spätestens am 4. Juni 2021, sohin in knapp zwei Wochen funktionieren soll, fordern wir eindringlich, dass die Zurverfügungstellung der Zertifikate durch Gemeinden nicht der Regelfall, sondern der Ausnahmefall wird und auch als Ausnahmefall kommuniziert wird (wenn anderweitig – Apotheke, Arzt, Impfstellen und Teststraßen – ein Zertifikat nicht beigeschafft werden kann)", fordert der Gemeindebund

Umfassende Datenbank

In der Novelle des Epidemie- und des Covid-Maßnahmengesetzes, mit der der grüne Pass umgesetzt wird, ist eine großangelegte Sammlung von Daten fast aller Bürger vorgesehen. Konkret soll ein Register entstehen, in dem Covid-19-Erkrankte und Geimpfte zusammengeführt werden und mit ihren Daten über das Erwerbsleben, das Einkommen, etwaige Arbeitslosigkeiten, den Bildungsweg, Reha-Aufenthalte und Krankenstände verknüpft werden. Zudem soll der Gesundheitsminister ermächtigt werden, per Verordnung weitere Daten aus allen Ministerien anzufordern und anzulegen.

Am Mittwoch, 19. Mai, ist nach einer Woche die Begutachtungsfrist für die entsprechende Gesetzesvorlange geendet. Diesen Zeitpunkt nahm die Datenschutz-NGO Epicenter Works zum Anlass, auf diverse Datenschutzmängel hinzuweisen. Das Gesundheitsministerium wiederum argumentiert, dass die Verknüpfung der Daten der Bekämpfung der Pandemie dienen soll.

Kritik aus der Opposition

Neben den Datenschützern und den gennannten Institutionen hat das Vorhaben auch für Kritik aus der Opposition gesorgt. Bereits am Mittwoch hatten Neos und FPÖ das Vorhaben stark kritisiert und Datenschutz-Bedenken geäußert. Der freiheitliche Generalsekretär Michael Schnedlitz wiederholte seine Kritik am Donnerstag: "Wie schlecht die Novelle des Epidemie- und Maßnahmengesetzes ist, merkt man schon daran, dass alle relevanten Stellen sich gegen diese beabsichtigte Datensammlung auflehnen," teilt er via Aussendung mit. (APA/red, 20.5.2021)