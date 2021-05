In dieser Galerie: 3 Bilder Bei einer Razzia gegen radikale Corona-Maßnahmengegner stellte die Polizei Waffen und Munition sicher. Foto: BMI Auch Schutzwesten wurden gefunden. Foto: BMI Foto: BMI

Am vergangenen Samstag sollte es bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wien offenbar zu gewaltsamen Aktionen mit Molotowcocktails gegen Polizisten kommen. Aufgrund entsprechender Hinweise in einschlägigen Telegram-Gruppen führte der Verfassungsschutz am Tag davor in mehreren Bundesländern Razzien durch. Dort wurden dann Waffen, Munition und Datenträger sichergestellt.

Insgesamt kam es zu drei Hausdurchsuchungen und vier sogenannten "freiwilligen Nachschauen". Sichergestellt wurden zwei Faustfeuerwaffen, eine Langwaffe, zwei Schwerter und rund 3.500 Stück Munition. Ebenso wurde paramilitärische Ausrüstung gefunden: Schutz- und Mehrzweckwesten, Helme sowie Funkgeräte. Sieben Personen wurden einvernommen. In Haft befindet sich laut dem Innenministerium niemand.

Auswertung läuft noch

In den Gruppen unterhielten sich die Corona-Leugner auch über den Bau von splitterbombenähnlichen Gegenständen und den Kauf von Waffen, mit denen sie zu Demos reisen wollten. Die ausgeforschten User wurden wegen Verdachts des verbrecherischen Komplotts und in einem Fall wegen eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz angezeigt.

In zwei Fällen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände und Datenträger läuft noch. Die Anzeigen gegen die Beschuldigten werden bei der Staatsanwaltschaft Ried bearbeitet.

Die Verdächtigen sollen bisher unbescholten sein und sich geständig zeigen, heißt es aus informierten Kreisen.

Nehammer fühlt sich an Terrorvereinigungen erinnert

"Allein die hohe Zahl an Sicherstellungen von Munition und Waffen zeigt, welches Gefährdungspotenzial von diesen Gruppierungen ausgeht. Die paramilitärische Ausrüstung erinnert fast an terroristische Vereinigungen", sagte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Stellungnahme. Es sei "kaum zu fassen, was hier von Corona-Leugnern versucht wurde. Die Täter müssen mit der vollen Härte des Rechtsstaats bestraft werden."

Experten warnten in der Vergangenheit bereits davor, dass sich Teile der Corona-Maßnahmengegner-Szene radikalisieren könnten. Seit Monaten sind in einschlägigen Gruppen immer wieder Drohungen zu finden. So war schon von einem "Sturm auf den ORF" die Rede, ebenso von einer "Übernahme" des Parlaments. Die Stimmung gegenüber Journalistinnen und Journalisten auf den – tendenziell immer schlechter besuchten – Corona-Demonstrationen wird immer aggressiver. In der Szene selbst sind in den vergangenen Monaten immer wieder Diskussionen über die Frage der Gewaltlosigkeit der Proteste entbrannt.

Küssel war im Schweizerhaus

Wie unterdessen bekannt wurde, war bei der Störung eines Medientermins der Regierungsspitze durch Corona-Leugner im Prater bzw. Schweizerhaus am Mittwoch auch der verurteilte Neonazi Gottfried Küssel anwesend. Eine auf Twitter veröffentlichte Videosequenz zeigt ihn, wie er "Kurz muss weg" skandiert, als der Kanzler den Tisch passiert. (Vanessa Gaigg, 20.5.2021)