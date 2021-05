Influencerin Nikkie Tutorials glänzt in Rotterdam als Interviewerin. Foto: EPA

Mit 14,6 Millionen Followern, 2989 Fotos und Videos auf Instagram sowie 13,8 Millionen Abonnenten und 823 Clips auf Youtube zählt die Moderatorin des European Song Contest in Rotterdam zur Elite des Influencergewerbes.

Nikkie Tutorials heißt mit bürgerlichem Namen Nikkie de Jager. Sie ist 27 Jahre alt, groß gewachsen und mit einem herzhaften Lachen gesegnet. Dieses macht automatisch gute Laune. Wenn es ertönt, möchte man lieber nicht lästig danebenstehen. Man würde schlecht dabei aussehen. Nikkie Tutorials geht in ihrem öffentlichen Leben stylingmäßig davon aus, dass weniger nicht mehr, sondern mehr schlicht und einfach mehr ist. Bei keiner Gelegenheit, sei es der Song Contest, ein Zeltfest oder der Besuch eines Baumarktes, kann man overdressed sein. Niemals!

Dieses Leben in der Öffentlichkeit bedingt andererseits ein stilles Privatleben. Nikkie Tutorials lebt mit ihrem Verlobten Dylan in der niederländischen Kleinstadt Uden nahe Nijmwegen. Es werden dort CDs produziert, aber auch landwirtschaftliche Produkte. Es gibt ein Krankenhaus und sogar ein Theater. Für weitere Sehenswürdigkeiten ist ihre Heimat nicht bekannt.

Heißumkämpftes Genre der Selbstoptimierung

Mit ihrem Spezialgebiet Kosmetik konnte sie sich 2015 mit dem Film The Power of Make-up international Bahn brechen. Darin zeigte sie sich mutig erst einmal ungeschminkt. Das sollte unter Influencern eigentlich als Selbstmord mit Anlauf gelten. Danach stellte Nikkie unter Beweis, was man mit ein bisschen Farbe so alles anstellen kann, um sich besser zur Geltung zu bringen.

Die Welt liebt sie dafür. Immerhin handelt es sich dabei um eine Kulturtechnik, die so alt ist wie die Menschheit. Nur dass man Eyeliner und Lippenstift früher nicht im Internet vermarkten konnte. Im heiß umkämpften Genre der zeitgenössischen Selbstoptimierung liegt Nikkie Tutorials jedenfalls mittlerweile längst mit eigener Beauty-Linie für Marc Jacobs im Spitzenfeld. Da kann man schon einmal für gutes Geld US-Superstar-Rapper Snoop Dogg ein Schminkvideo von ihr kommentieren lassen.

Sie selbst glänzt beim Song Contest derzeit als Interviewerin mit beneidenswerter Kumpelhaftigkeit. 2020 sorgte ein unübliches Video von ihr für Aufsehen. Nach einem diesbezüglichen Erpressungsversuch gab sie im Clip I’m Coming Out bekannt, dass bei ihr als Transgenderperson schon als Jugendliche eine Geschlechtsanpassung durchgeführt wurde. Wie wir Influencer sagen: ein kühler Move. (Christian Schachinger, 22.5.2021)