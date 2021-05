Service & Anreise

Karte: Der Standard

Anreise: Da Maria Steinparz abseits liegt, empfiehlt es sich, bei einer Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Startpunkt der Rundwanderung bei der Schallaburg zu wählen. Anreise in diesem Fall: mit dem Zug bis Bahnhof Melk und von dort mit der Linie 721.

Verköstigung: Eigentlich gäbe es sowohl in Anzendorf als auch in der Schallaburg Möglichkeiten zur Einkehr. Wenn die Restaurants geschlossen sind, die Ausstellung in der Schallaburg aber geöffnet, gibt es im Burghof einen Imbissstand. Eintrittskarten sind auf alle Fälle zu lösen, auch wenn man sich nur verköstigen oder dem Park einen Besuch abstatten will.

Wanderkarte: BEV-Karte 4329-West, Mank, 1:25.000, Freytag & Berndt

Ausstellung "Sehnsucht Ferne" vom 20. März bis 7. November: schallaburg.at