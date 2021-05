Der ehemalige Chefstratege der Regierung von Boris Johnson soll am Mittwoch im Unterhaus über die Corona-Politik berichten

Legeres Outfit, gefürchteter Geist: Dominic Cummings. Foto: AP Photo/Alberto Pezzali, File

An Wortschöpfungen mangelt es der britischen Presse dieser Tage nicht, wenn sie ihre Leserinnen und Leser auf die Befragung des ehemaligen Boris-Johnson-Beraters und Brexit-Strategen Dominic Cummings am Mittwoch im Unterhaus einstimmt. Von einem "Nuclear Dom" ist da in Anspielung auf seinen Vornamen die Rede, von einem "Domageddon" und von einem Mann, der "schießt, um zu töten".

Vor Abgeordneten der Gesundheits- und Wissenschaftsausschüsse soll Cummings erklären, welche Fehler die Regierung seiner Ansicht nach in der Bekämpfung der Corona-Pandemie gemacht hat. Dass es der 49-Jährige auch sieben Monate nach seinem Rauswurf aus der Downing Street noch versteht, das konservative Establishment in Angst und Schrecken zu versetzen, steht da schon vorab fest. Im April fegte eine Woge der Empörung durch das Land zwischen Dover und den Shetlands, als ein angebliches – und gerüchtehalber von Cummings veröffentlichtes – Zitat Johnsons bekannt wurde, in dem er einen zweiten Lockdown vehement ablehnte – "sollen sich doch die Leichen zu Tausenden türmen".

Thema Herdenimmunität

Dass es auch diesmal wieder heikel wird, wenn Cummings spricht, steht so gut wie fest. Mit besonderer Spannung wird erwartet, was Cummings, der während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 selbst trotz einer Infektion quer durch das Land gefahren ist und somit die Quarantäne mehrfach gebrochen hat, zum Thema Herdenimmunität zu sagen hat.

Cummings zufolge hat die Regierung zu Beginn der Pandemie auf Durchseuchung gesetzt. Erst als einzelnen Ministern die potenziell katastrophalen Folgen dieser Strategie ("mass death") bewusst wurden, sei man eilig doch auf Lockdown umgeschwenkt.

Drei Stunden dauert die Befragung des ehemaligen Chefberaters der britischen Konservativen am Mittwochvormittag. Mit weiteren Peinlichkeiten muss Boris Johnson rechnen. Der Premier sei "tief unter die Standards von Kompetenz und Integrität gesunken, die das Land verdient", ließ Cummings vorab vom Stapel. (flon, 26.5.2021)