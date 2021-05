Die Studierenden haben ihre Vertretung gewählt. Nun ist es an den Fraktionen, Koalitionsverhandlungen zu führen. Welche Koalition würde für die ÖH gut sein?

15,8 Prozent Wahlbeteiligung: Ein nicht gerade berauschendes Ergebnis für die Hochschulvertretung. Allerdings ein recht gutes Ergebnis für den VSStÖ, der mit 25 Prozent den ersten Platz erreichte, gefolgt von Gras (22 Prozent), AG (21 Prozent), Junos (11 Prozent) und Flö (11 Prozent). Jetzt stellt sich die Frage, aus welchen Fraktionen sich die ÖH-Exekutive zusammensetzen wird. Erste Gespräche wurden schon geführt, kommende Woche beginnen die Koalitionsverhandlungen. Welche Koalitionsvariante würden Sie gerne als Studierendenvertretung sehen?

Haben Sie gewählt?

Wie beurteilen Sie die niedrige Wahlbeteiligung? Welche Fraktionen könnten am besten beziehungsweise am schlechtesten eine tragfähige Koalition bilden? Und was erwarten Sie von einer Hochschulvertretung? Tauschen Sie sich im Forum darüber aus! (wohl, 26.5.2021)