Thomas Koch Waldner studierte prähistorische und historische Archäologie an den Universitäten Wien und Innsbruck. Die Diplomarbeit widmete sich dem bronzezeitlichen Salzbergbau in Hallstatt. Die Dissertation behandelte die prähistorische Montanlandschaft in der Region von Kitzbühel. Seitdem erforscht er die Entwicklung und Verbreitung urgeschichtlicher Technologien zur Kupfergewinnung im Alpenraum am Deutschen Bergbau-Museum Bochum.

Mathias Mehofer studierte an der Universität Wien und der Eberhard-Karls-Universität Tübingen und ist als Archäometallurge am VIAS, dem Vienna Institute for Archaeological Science, Universität Wien, tätig. Sein Fokus liegt auf der Erforschung des Aufkommens und der Verwendung von Metallen wie Kupfer, Bronze und Eisen in ur- und frühgeschichtlicher Zeit.

