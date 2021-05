Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bei einer Gurgelbox: In der Bundeshauptstadt wird stark auf die Gurgeltests gesetzt. Foto: APA/Neubauer

Wien will Corona hinter sich lassen: Auf großflächigen Plakaten verabschieden sich die Leute bereits vom Virus. "Tschau mit Au, Corona" heißt es da etwa. So einfach ist es natürlich nicht, das weiß auch die Wiener Stadtregierung. Am Donnerstag trifft sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) daher wieder mit seinem Vize Christoph Wiederkehr (Neos) sowie mit Expertinnen und Experten, um über die Lage in der Bundeshauptstadt zu beraten: Was haben die letzten Öffnungsschritte gebracht, wären weitere Lockerungen möglich? Alle zwei Wochen will der Bürgermeister zu diesen Beratungen laden, um die Situation zu evaluieren.

Am Freitag findet dann das Treffen auf Bundesebene statt: Die Landeshauptleute treffen auf die Bundesregierung und auf Expertinnen und Experten – die nächsten Öffnungsschritte sind freilich schon fix, Details aber noch offen.

Vorsichtiger Ludwig

In Wien ist Ludwig vorsichtiger. Die Situation erfordere weiter Vorsicht, vor allem im Hinblick auf weitere Mutationen, sagte der Stadtchef am Dienstag. "Jetzt habe ich eher den Eindruck, es gibt einen Wettlauf, wer früher Öffnungsschritte in der Öffentlichkeit ankündigt. Ich glaube, es wäre besser, wenn man koordiniert in der Politik vorgehen würde."

Die Bundeshauptstadt verpasste sich deswegen in der Vergangenheit auch schon strengere Regeln als im Rest des Landes: Ein einmaliger Selbsttest pro Woche reicht für Beschäftigte in der Gastronomie nicht, sie müssen durchgehend getestet sein. Wenn kein solcher Nachweis da ist, gilt es, FFP2-Maske zu tragen, mit Test reicht ein Mund-Nasen-Schutz.

Kurve geht nach unten

Die Zahlen entwickeln sich in der Bundeshauptstadt jedenfalls gut: Auch seit den letzten Öffnungsschritten vom 19. Mai – die Gastronomie und viele andere Bereiche öffneten – geht die Kurve nach unten – wie in ganz Österreich. Freilich können sich die möglichen Auswirkungen der letzten Öffnungsschritte auch erst zeitverzögert zeigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt derzeit in Wien bei 36, auf der Intensivstation befinden sich 59 Patientinnen und Patienten wegen Corona. Mitte April waren es 245 Personen.

Auch die Wiener Abgeordneten beschäftigen sich am Donnerstag nochmals intensiv mit dem Thema Corona: Im Gemeinderat findet zunächst eine Fragestunde mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) statt. Er soll drei Fragen beantworten: Eine zur "Erstimpfung für alle Wienerinnen und Wiener"; eine weitere zu "Long-Covid-Patienten – Anlauf- und Betreuungsstellen" sowie eine dritte Anfrage zu "Corona-Hilfsmaßnahmen – Rettungspaket für die Spitäler".

Was der FPÖ missfällt

Danach hat die FPÖ eine aktuelle Stunde beantragt. Das Thema: "Freiheit für Wien! Keine Corona-Schikanen und Zugangsbeschränkungen!" Anträge bringen die Blauen zu einem Aus der Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler und der Forderung nach finanziellen Belohnungen für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur für ihre Leistungen in der Krise ein.

Den Freiheitlichen missfällt auch, dass die Pandemie die Sitzungen des Gemeinderats an einen größeren Ort verlagerte: Derzeit kommen die Mandatare nicht im Gemeinderatssitzungssaal, sondern im viel größeren Festsaal zusammen. Parlamentarismus könne dort aber keiner stattfinden, sagt FPÖ-Klubchef Maximilian Krauss. Zwischenrufe seien nämlich kaum zu hören, die Debatte lebe aber von Rede- und Gegenrede. Geplant ist ein Umzug aber derzeit nicht. (Lara Hagen, 27.5.2021)