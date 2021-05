Immer häufiger machen die Personen hinter den bekanntesten Internetphänomenen wie Memes oder Gifs ihre unbeabsichtigte Berühmtheit zu Geld. Foto: Youtube/Screenshot

"Charlie Bit My Finger", eines der wohl bekanntesten Videos in der Geschichte Youtubes, wurde vergangenes Wochenende für 760.999 Dollar als Non-Fungible Token (NFT) versteigert. In Kürze soll es deshalb auch von der Videoplattform verschwinden, kündigte die verantwortliche Davis-Carr kurz darauf an.

"Bieten Sie auf für bald gelöschte Youtube-Phänomen 'Charlie Bit My Finger', damit Sie als der einzige verbleibende Besitzer dieses Stücks Internetgeschichte verbleiben", liest man auf der eigens aufgesetzten Website noch immer.

Lukrative Memes

Immer häufiger machen Personen hinter den bekanntesten Internetphänomenen wie Memes oder Gifs ihre unbeabsichtigte Berühmtheit zu Geld. Erst Anfang des Monats verkaufte die heute 20-jährige Zoe Roth, vielen bekannt als "Disaster Girl", ein NFT ihres Memes für stolze 500.000 Dollar.

Schon im Februar konnte das bereits zehn Jahre alte Nyan-Cat-Gif hingegen für 300 Ether, umgerechnet etwa 483.000 Dollar, versteigert werden. "Es ist, glaub ich, sehr cool zu wissen, dass man ein Unikat besitzt, und die Nyan Cat ist etwas wirklich Besonderes," erzählt der Schöpfer des Kunstwerks, Chris Torres, "The Verge".

Non-Fungible Token stellen eine Art digitale, nicht zerstörbare Signatur dar, die mittels der Blockchain verschlüsselt ist. Ein Kunstwerk kann somit klar einer Person zugewiesen werden und wird dadurch fälschungssicher.

Parodie

Die britischen Brüder Charlie und Harry rücken durch die Versteigerung 14 Jahre nach dem ersten Upload auf Youtube erneut ins Rampenlicht. Der Gewinner der Auktion wird neben einem Echtheitszertifikat die Möglichkeit haben, gemeinsam mit den beiden eine Parodie des Originals zu erstellen. (red, 27.5.2021)