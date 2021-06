Konflikte, Leistungsdruck oder Sorge um den eigenen Arbeitsplatz – all das kann Ängste auslösen. Wie geht es Ihnen damit?

Die Ängste zeigen sich meist da, wo Beziehungen am Arbeitsplatz nicht funktionieren, das Betriebsklima gestört ist, aber auch bei großen Veränderungen.

Die Pandemie hat insgesamt zu Belastungen und einem vermehrten Auftreten von Ängsten am Arbeitsplatz beigetragen, sagen die Arbeitspsychologen Andreas Kremla und Bettina Wegleiter im Gespräch mit dem STANDARD. "Grundsätzlich kommen Angstzustände, die die Lebensqualität beeinträchtigen, vor allem bezogen auf einzelne Arbeitsplatzfaktoren vor", sagt Kremla. Die Ängste zeigen sich meist da, wo Beziehungen am Arbeitsplatz nicht funktionieren, das Betriebsklima gestört ist, aber auch bei großen Veränderungen. "Ein – seit Corona – sehr aktuelles Beispiel ist auch die Angst vor dem Jobverlust", sagt der Arbeitspsychologe.



