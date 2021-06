Kampagne soll zeigen, was alles passieren kann, wenn man ohne Wecker aufsteht

In dieser Galerie: 2 Bilder Jung von Matt Donau wirbt für den Ö3-Wecker: "Steh gut auf. Nicht neben dir" Foto: Jung von Matt Donau Foto: Jung von Matt Donau

Morgens aufzustehen ist für viele eine Herausforderung. Dabei helfen soll seit mittlerweile über 50 Jahren der Ö3-Wecker. Jung von Matt Donau zeigt nun in der jüngsten Kampagne für den Radiosender Ö3, was passieren kann, wenn man ohne Wecker aufsteht – und zwar mit in Zusammenarbeit mit Epamedia absichtlich zerknitterten und schief affichierten Plakaten.

Zum Einsatz kommen 24- und 48-Bogen-Plakate, Rollingboards, Printanzeigen, ein Megaboard, Onlinebanner und Social Media. Als Mediaagentur fungiert Mediaplus. (red, 2.6.2021)