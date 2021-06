Onlinehändler will Angestellte in den USA nicht mehr auf Marihuana-Gebrauch testen

Angesichts der Entwicklung der Gesetzgebung in den verschiedenen Bundesstaaten wolle das Unternehmen seine Beschäftigten nicht mehr auf Marihuana testen. Foto: AFP/Becker

Der Versandhändler Amazon unterstützt einen Gesetzentwurf in den USA zur Legalisierung von Cannabis im ganzen Land. Eine Vorgabe, Mitarbeiter auf die Droge zu testen, soll zudem wegfallen, wie der Konzern mitteilte. "Wir hoffen, dass andere Arbeitgeber sich uns anschließen und dass die Politik dieses Gesetz schnell beschließt", schrieb Dave Clark, Leiter des globalen Vertriebs von Amazon, am Dienstag in einem Blogbeitrag.

In den USA legalisieren immer mehr Bundesstaaten Cannabis. Auf nationaler Ebene ist die Droge jedoch bisher verboten. In der Vergangenheit hätten bei Amazon, wie bei vielen Arbeitgebern, Menschen nicht tätig sein dürfen, wenn sie positiv auf den Gebrauch von Marihuana getestet wurden, fügte Clark hinzu.

Nicht mehr testen

Angesichts der Entwicklung der Gesetzgebung in den verschiedenen Bundesstaaten wolle das Unternehmen seine Beschäftigten nicht mehr auf Marihuana testen. Nur bei Vorfällen solle das, wie bei Alkohol, weiterhin der Fall sein.

Der Onlineriese beschäftigt weltweit rund 1,3 Millionen Menschen, davon rund 800.000 allein in den USA. (APA/AFP, 2.6.2021)