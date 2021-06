Festivaldirektor Thierry Fremaux (li.) gibt (im Beisein von Pierre Lescure) bei einer Pressekonferenz in Paris die Auswahl für die diesjährigen 74. Filmfestspiele von Cannes bekannt. Foto: AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Cannes – Zwei österreichische Regisseure sind mit ihren neuen Filmen bei den 74. Filmfestspielen von Cannes in der Reihe "Un Certain Regard" vertreten. Das gab Festivaldirektor Thierry Frémaux am Vormittag bei der Pressekonferenz bekannt. Es handelt sich um "Große Freiheit" von Sebastian Meise und "Moneyboys" von C.B. Yi.

Laut Aussendung der Austrian Film Commission sind zudem zwei weitere Filmprojekte, die sich noch in Postproduktion bzw. Entwicklung befinden, in Cannes präsent: Lukas Valenta Rinners Projekt "Landscapes of Fear" im Atelier der Cinéfondation. Und die Plattform Frontières des Marché du Film hat "Rubiko", das kurz vor Fertigstellung befindliche Spielfilmdebüt von Magdalena Lauritsch in sein Buyers Showcase eingeladen.

Die 74. Filmfestspiele finden heuer coronabedingt mit Verspätung statt, von 6. bis 17. Juli. Diesjähriger Jury-Präsident ist Spike Lee.

Die bekannt gegebenen Wettbewerbsfilme:

"Annette" von Leos Carax (Eröffnungsfilm)

"Tout S'est Bien Passé" von François Ozon

"A Hero" von Asghar Farhadi

"Tre Piani" von Nanni Moretti

"Titane" von Julia Ducournau

"The French Dispatch" von Wes Anderson

"Red Rocket" von Sean Baker

"Petrov's Flu" von Kirill Serebrennikov

"France" von Bruno Dumont

"Nitram" von Justin Kurzel

"Memoria" von Apichatpong Weerasethakul

"Les Olympiades" von Jacques Audiard

"Benedetta" von Paul Verhoeven

"La Fracture" von Catherine Corsini

"The Restless" von Joachim Lafosse

"Lingui" von Mahamat-Saleh Haroun

"The Worst Person In The World" von Joachim Trier

"Bergman Island" von Mia Hansen-Love

"Flag Day" von Sean Penn

"Drive My Car" von Ryusuke Hamaguchi

"Ahed's Knee" von Nadav Lapid

"Casablanca Beats" von Nabil Ayouch

"Compartment No. 6" von Juho Kuosmanen

"The Story Of My Wife" von Ildiko Enyedi

(APA, 3.6.2021)