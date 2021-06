Im Rahmen des 1,2 Milliarden Euro umfassenden "Oberösterreich Plans" (bis zum Jahr 2025) wird das Land 45 Millionen Euro in die Schulen investieren. In erster Linie geht das Geld in Bauprojekte aber auch in die Digitalisierung, erklärten Landeshauptmann Thomas Stelzer, seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) sowie Bildungsdirektor Alfred Klampfer am Dienstag in einer Pressekonferenz in Linz.

Im Bereich Digitalisierung wird das Land das Programm des Bundes ergänzen. Laut diesem erhalten Schüler der fünften und sechsten Schulstufen im kommenden Schuljahr gratis Laptops, das Land Oberösterreich stattet die Lehrer an Pflichtschulen mit dem technischen Equipment aus. Und die Berufsschulen sollen flächendeckend mit WLAN ausgerüstet werden. Insgesamt sollen elf Millionen Euro für die "modernen Klassenzimmer" ausgeben werden.

Assistenzpersonal für 100 Schulstandorte

22 Millionen Euro der Gesamtsumme sind für den Schulbau reserviert, vier Millionen Euro für den Ausbau der Krabbelstuben. Voraussetzung für alle Neu- oder Umbauten sei ein pädagogisches Konzept, erläuterte Haberlander. Denn: "Der Raum ist der dritte Pädagoge." 70 Projekte sollen mit dem Betrag finanziert werden.

Weiters erhalten ab kommendem Schuljahr 100 Schulstandorte sogenanntes administratives Assistenzpersonal, um es den Lehrern zu ermöglichen, sich auf ihren Kernbereich des Unterrichtens konzentrieren zu können. Ferner werde noch das Bildungskonto (fünf Millionen Euro) aufgestockt und in Ferienprogramme (eine Million Euro) investiert.

Für die Neos ist dieses Investitionsprogramm zu wenig. Es reiche nicht Schülern und Lehrern "Endgeräte in die Hand zu drücken. Es braucht verpflichtende Digital-Fortbildungen für das Lehrpersonal, ein Aufstocken bei der Schulpsychologie und mehr Förderungen für die Nachmittagsbetreuung", meinte Landessprecher Felix Eypeltauer in einer Aussendung. (APA, 8.6.2021)