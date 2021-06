"Mare of Easttown", "True Detective", "The Fall": Was sind Ihre Serientipps?

Wird Mare den Fall lösen? Foto: HBO/Home Box Office, Inc.

Wer tötete die junge Mutter Erin, deren lebloser Körper im Bach gefunden wurde? Es könnte praktisch jeder der eng verbundenen Gemeinschaft der Kleinstadt Easttown sein. Es liegt an der von Kate Winslet gespielten Polizistin Mare Sheehan, den Fall zu lösen. Dabei hängt ihr noch ein bisher ungelöster Vermisstenfall nach, und auch privat läuft ihr Leben alles andere als rund. Über sieben Folgen entfaltet sich das Drama in der Krimiserie "Mare of Easttown" und bleibt dabei permanent spannend, lässt sein Publikum gern in Fallen tappen und geht einem dabei auch menschlich nahe. "Exzellent gespielt und facettenreich", heißt es dazu in der STANDARD-Kritik.

Auch in "Broadchurch" wird nicht sehr viel gelacht. Es hilft auch hier nicht unbedingt, dass jeder jeden im Ort kennt. Das von Olivia Colman und David Tennant gespielte Polizistenduo muss sich mit dem Mord an einem elfjährigen Buben und dessen schwerwiegenden Folgen auseinandersetzen.

Setzt man sich beim abendlichen Krimischauen gerne mit düsteren, mysteriösen, ernsten und oft auch tristen Geschichten auseinander, gibt es wahrlich reichlich Auswahl an Serien. Von "True Detective" bis "Valhalla Murders", von "Mindhunter" zu "Parfum". Welche hat es Ihnen angetan?

Welche düstere Krimiserie können Sie empfehlen?

Was finden Sie an der Serie so fesselnd? Wie erklären Sie sich Ihre Liebe zum Genre? Und welche Serien würden Sie eher nicht weiterempfehlen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (aan, 10.6.2021)