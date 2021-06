Eine partielle Sonnenfinsternis über Manila (Philippinen) am 9. März 2016. Bei der Sofi am Donnerstag wird die Sonnenscheibe noch weniger vom Mond bedeckt. Foto: APA/AFP/TED ALJIBE

Mehr als sechs Jahre ist es her, dass sich über unseren Breiten die Sonne verfinstert hat. Die letzte von Wien aus beobachtbare Eklipse war eine partielle und fand 2015 statt. Damals wurde die Sonnenscheibe von Wien aus gesehen zu 63 Prozent vom Mond bedeckt. Die Sonnenfinsternis an diesem Donnerstag ist dagegen deutlich weniger auffällig: Die Mondscheibe streift die Sonne praktisch nur am Rand, die maximale Bedeckung von fünf Prozent ereignet sich über Wien um 12:39:35 Uhr. Mit einer erkennbaren Verfinsterung ist also nicht zu rechnen, erklärt Alexander Pikhard von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie (WAA).

Gute Sicht in Wien, Wolken stören im Westen und Süden

Während sich in Wien nur wenige Wolken immer wieder vor das Himmelsschauspiel schoben, hofft man auf der Sternwarte Gahberg bei Weyregg am Attersee (OÖ) auf Wolkenlücken: "Die Westströmung schiebt die Wolken etwas weg und wir hoffen, dass wir in den nächsten Minuten vielleicht durch eine dieser Wolkenlücken zum ersten Mal etwas sehen", sagte Erwin Filimon vom Astronomischen Arbeitskreis Salzkammergut. Der Verein bietet auch einen Livestream zur Beobachtung der aktuellen Finsternis vom Computer aus an.

Auch am Observatorium Kanzelhöhe für Sonnen- und Umweltforschung der Universität Graz gab es zunächst keine freie Sicht. "Wir haben derzeit starke Bewölkung, hoffen aber, dass wir noch etwas sehen. Es zieht von Westen her noch etwas blau auf, vielleicht geht es noch auf", sagte der diensthabende Wissenschafter des bei Treffen am Ossiacher See (Kärnten) gelegenen Observatoriums, Werner Pötzi, zur APA. Die Kamera laufe jedenfalls und der Turm werde aufgemacht, sobald die Sonne scheine. Auch über die Homepage des Observatoriums werden alle paar Minuten Live-Bilder von der Sonnenfinsternis zur Verfügung gestellt – so sie zu sehen ist.

Ringförmig über dem Nordpol

Bei Neumond steht der Mond von der Erde aus gesehen nahe der Sonne. Durchschnittlich zwei Mal im Jahr verdeckt der Erdtrabant dabei zumindest teilweise die Sonnenscheibe, und es kommt zu einer Sonnenfinsternis. Diese ist allerdings nicht überall auf der Erde zu sehen.

Andere Teile des Globus erleben dafür eine größere Bedeckung: Zwischen Kanada, Grönland, dem Nordpol und schließlich Nordsibirien ist das aktuelle Himmelsereignis als ringförmige Sonnenfinsternis zu beobachten. In Wien gab es die letzte Sonnenfinsternis am 20. März 2015, die nächste nach dem aktuellen Ereignis wird – ebenfalls partiell – am 25. Oktober 2022 sein, immerhin mit einer Bedeckung von 30 Prozent.

87 Prozent in fünf Jahren

Imposanter wird die partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 mit einer Bedeckung von 87 Prozent der Fläche, "der höchste Wert seit 1999", so Pikhard. Das Ganze findet allerdings genau zu Sonnenuntergang statt. Da könnte sich ein Abstecher nach Spanien lohnen, wo dieses Ereignis als totale Finsternis zu beobachten sein wird.

In Wien gab es die letzte totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999, die nächste ist hier erst am 16. Mai 2227 zu sehen. Weiter südlich im Bundesgebiet, von Tirol bis zur Oststeiermark kann man bereits am am 3. September 2081 eine totale Sonnenfinsternis erleben. Global gesehen fand die letzte totale Sofi am 14. Dezember 2020 statt und war im südlichen Südamerika und im Südpazifik zu sehen. Die nächste ereignet sich am 4. Dezember 2021 und wird nur in der Antarktis in ihrer ganzen Totalität zu bewundern sein.

Die Sonnenfinsternis vom 10. Juni 2021. Der rot markierte Bereich kennzeichnet die Zone, in der die Sofi ringförmig zu beobachten ist. Grafik: Nasa

Keine Effekte und nur wenig Stromverlust zu erwarten

Bei der aktuellen partiellen Sonnenfinsternis wird der Mond die Sonne zwischen 11.52 und 13.28 Uhr etwas verdunkeln, wobei die größte Bedeckung um 12.39 Uhr und 35 Sekunden erreicht wird. Der Mond wird dann rund 4,6 Prozent der Sonnenfläche verdecken. Bei einer solchen Bedeckung wird die Finsternis ohne Auswirkungen auf die Umgebung bleiben: Es wird weder merklich dunkler noch merklich kühler werden.

Daher wird das Ereignis – im Unterschied zur Sofi 2015 – auch die Erzeugung von Solarstrom nicht wesentlich beinträchtigen, wie der Übertragungsnetzbetreiber APG berichtet. "Österreich entgehen durch die Sonnenfinsternis – bei einer angenommenen maximalen Stromeinspeisung aus PV-Anlagen – rund 40 MW", erklärte Gerhard Christiner, technischer Vorstand der APG. Diese Strommenge, die dem Strombedarf des Ernst-Happel-Stadions für zwei Länderspiele mit Flutlicht entspricht, könnte leicht ausgeglichen werden, weil sie den Schwankungen im Netz sehr ähnlich ist.

Im Norden Deutschlands sieht die Sache dagegen anders aus. Dort rechnen die Netzbetreiber damit, dass binnen kurzer Zeit Solarstrom in einer Größenordnung von bis zu einem Gigawatt wegfallen könnte – dies entspricht etwa der Leistung eines Atomkraftwerks, was die Versorger durch Kohle-, Gas oder eben Atomstrom ausgleichen müssen. 2015 brach in Deutschland die Einspeisung von Solarstrom um 15 Gigawatt ein.

In Österreich ist nur mit geringen Stromeinbußen bei der Solarenergieerzeugung zu rechnen. Grafik/APA/APG

Aufpassen beim Sonnenbeobachten!

Um die Finsternis zu beobachten, sollte man keinesfalls auf entsprechende Schutzmaßnahmen für die Augen verzichten. Man benötigt zumindest eine Finsternisbrille oder Sonnenfilterfolie, die im astronomischen Fachhandel erhältlich sind. Pikhard warnt davor, "Hausmittel" wie Rettungsdecken, rußgeschwärzte Gläser, CDs oder Ähnliches zu verwenden. Will man mit einem Fernglas oder Fernrohr beobachten, muss eine Sonnenfilterfolie vor der Öffnung des Fernrohrs verwendet werden. (red, APA, 10.6.2021)