Das Oneplus Nord CE 5G hat mehr als einen sperrigen Namen zu bieten. Foto: OnePlus

Die Ambitionen von Oneplus sind über die vergangenen Jahre merklich größer geworden. Hatte man sich zunächst auf die selbst erschaffene Nische als "Flaggschiff-Killer" konzentriert, zielt das Unternehmen mittlerweile auf ein größeres Stück vom Smartphone-Markt ab. Und dazu gehört natürlich, dass man Geräte in unterschiedlichen Preisklassen im Angebot hat. Für das Oneplus Nord hatte man im Vorjahr gehörig Kritikerlob eingeheimst, insofern ist es nur konsequent, dass das Unternehmen diese Linie immer stärker forciert.

Kern

Mit dem Oneplus Nord CE 5G gibt es nun eine neue Hardwaregeneration. Das CE steht hier für "Core Edition" und gibt auch die Richtung vor: Das neue Smartphone legt den Fokus ganz auf die essenziellen Dinge. In der Praxis bedeutet dies, dass man im Vergleich zum ersten Oneplus Nord auf einzelne Dinge verzichtet, anderen dafür aber ein Upgrade verpasst.

Den Kern der Hardwareausstattung bildet ein Snapdragon 750G, der eine Adreno 619-Grafikeinheit beinhaltet. Von der Nummerierung sollte man sich dabei nicht täuschen lassen, der 750G ist nämlich sowohl bei CPU- als auch GPU-Leistung besser als der 765G des Vorjahres – wenn auch nur um 20 beziehungsweise 10 Prozent.

Kameras

Selbst in dieser Preiskategorie darf heutzutage eine Vielzahl an Kameras nicht fehlen. Also gibt es beim Oneplus Nord CE 5G neben einer Hauptkamera mit 64 Megapixel (f/1.79) auch eine Ultraweitwinkelkamera mit 8 Megapixel und einem relativ großen Bildwinkel von 119 Grad. Dazu kommt noch eine Schwarz-Weiß-Kamera mit 2 Megapixel. Was man bei all diesen Komponenten allerdings vergeblich sucht, ist eine optische Bildstabilisierung. An der Vorderseite gibt es eine einzelne 16-Megapixel-Kamera, den zweiten Ultraweitwinkelsensors des Vorjahresmodells hat man hingegen gestrichen.

Das 6,43 Zoll große AMOLED-Display bietet eine Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixel, unterstützt den P3-Farbraum sowie HDR10+ und läuft mit 90 Hz. Der Akku ist mit 4.500 mAh angegeben, er soll dank der Schnellladetechnik Warpcharge 30T in einer halben Stunde von 0 auf 70 Prozent aufgeladen werden können. Unterstützung für drahtloses Laden gibt es hingegen nicht. Rein äußerlich ähnelt das neue Modell dem Vorgänger stark, allerdings ist eine Kopfhörerbuchse hinzugekommen – diese fehlte beim ersten Oneplus Nord noch. Wie der Name schon verrät, gibt es natürlich auch Unterstützung für 5G-Netze.

Verfügbarkeit

Das Oneplus Nord CE 5G ist ab dem 21. Juni in den Farben Schwarz, Silber und Blau erhältlich. Der Preis liegt in Österreich bei 309 Euro für das günstigste Modell mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz. Wer etwas mehr RAM haben will (8 GB), der muss dann 339 Euro zahlen, und für 399 Euro gibt es dann noch einmal mehr RAM (12 GB) sowie 256 GB an lokalem Speicherplatz. (apo, 11.6.2021)