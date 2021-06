Künftig wird es neben den Nacht-U-Bahnen ab 25. Juni auch eine Nacht-Straßenbahn am Ring geben. Foto: APA / Wiener Linien

Wien – Dass die Wiener Nacht-U-Bahn ab Freitag, 25. Juni nach 15 Monaten Corona-Pause ein Comeback feiern wird, ist seit Donnerstag bekannt. Am Freitag nannten die Wiener Linien auf STANDARD-Anfrage weitere Details: So wird die Nacht-U-Bahn "wie vor Corona" wieder alle 15 Minuten verkehren. Wie bisher wird sie in den Nächten vor Samstagen, Sonntagen und Feiertagen unterwegs sein.

Eine Neuerung gibt es aber aufgrund der mehr als zweijährigen Teilsperre der Linie U2 zwischen Schottentor/Universität und Karlsplatz. Die Ersatz-Straßenbahnlinie U2Z, die entlang des Rings zwischen Schottenring und Karlsplatz unterwegs ist, wird an den Wochenenden und vor Feiertagen ebenfalls ab 25. Juni zur Nacht-Straßenbahn. Die Strecke soll laut Fahrplan in 13 Minuten zu schaffen sein. Damit gibt es erstmals eine regelmäßig wiederkehrende Nacht-Bim am Ring. Entlang der gesperrten U2-Strecke finden aktuell Bauarbeiten für das neue U2/U5-Linienkreuz statt.

Eine Wiener Premiere für eine Nacht-Straßenbahn ist das aber nicht: So verkehrten bei Wochenend-Teilsperren der U4 oder der U6 vor ein paar Jahren ebenfalls Straßenbahnen in der Nacht, wie ein Sprecher der Wiener Linien auf Anfrage sagte. Die Nacht-Straßenbahn am Ring wird aufgrund der mehr als zweijährigen U2-Sperre freilich am bisher längsten unterwegs sein.

Nacht-U-Bahn seit 2010

Die Nacht-U-Bahn gibt es in Wien seit dem Jahr 2010, dieses Projekt wurde pünktlich vor der Wien-Wahl gestartet. Im ersten Corona-Lockdown im März 2020 stellte die Nacht-U-Bahn vorübergehend ihren Betrieb ein. Im vergangenen Sommer wurde bei ebenfalls niedrigen Corona-Fallzahlen (aber noch ohne Impfungen) auf eine Inbetriebnahme noch verzichtet. (David Krutzler, 11.6.2021)