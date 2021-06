Im grünen Prater brennt ein Vereinslokal. Ein 48-Jähriger erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste in der Früh aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Die Löschungsarbeiten dauern an

In dieser Galerie: 2 Bilder Sonntagfrüh brach nahe des Wurstelpraters ein Feuer aus. Foto: APA/ÖAMTC Feuerwehreinsatz im Prater. Foto: Christian Fischer

Wien – Ein Brand in einem Vereinslokal eines Sportvereins im Wiener Prater sorgt seit der Sonntagfrüh für einen Großeinsatz der Berufsfeuerwehr. Seit halb vier Uhr morgens sei man mit 17 Fahrzeugen und 70 Feuerwehrleuten im Einsatz, bestätigte der Presse- und Informationsoffizier der Feuerwehr Lukas Schauer dem STANDARD. Die Alarmstufe zwei sei weiterhin aufrecht.

Die Löschungsarbeiten sind weiterhin im Gange. Foto: Stadt Wien Feuerwehr

"Das Dach muss mit Trenngeräten an verschiedenen Stellen geöffnet werden, damit alle Glutnester im Dach gelöscht werden können", erklärte Schauer dem STANDARD. Der Wind erschwere die Arbeiten der Einsatzkräfte, die das Feuer mit mehreren Löschleitungen und drei Drehleitern bekämpfen. Windböen könnten Teile des Daches wegwehen. Deshalb habe man auch aufwendige Sicherheitsmaßnahmen treffen müssen.

Für die Dauer des Löscharbeiten bleibt die Hauptallee jedenfalls aufgrund der starken Verrauchung zwischen Laternenweg und Kaiserallee beziehungsweise Rotundenallee gesperrt. Auch die Stadt Wien rief auf ihrem Twitter-Account dazu auf, die Hauptallee zu meiden.

Ein Mann sei aus dem zweistöckigen Gebäude an der Hauptallee, in dem Vereinsräume und eine Kantine untergebracht sind, gerettet und an die Wiener Berufsrettung übergeben worden. "Der 48-Jährige hat Rauchgas eingeatmet und wurde im Krankenhaus medizinisch versorgt", erklärte der Sprecher der Wiener Berufsrettung Andreas Huber auf STANDARD-Nachfrage. Er habe "leichte Verletzungen" erlitten.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr wollte sich diesbezüglich nicht äußern, da der Brand Gegenstand von Ermittlungen sei. Berichte, wonach der Verletze eine Wohnung in dem Vereinslokal bewohnte, wollte die Feuerwehr Wien nicht kommentieren. (fmo, 13.6.2021)