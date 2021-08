Franz Schubert: "Ein Stück, das auf dem Saxofon gespielt wird, klingt immer anders, einfach nie gleich." Foto: Nathan Murrell

"Mich hat das Saxofon bereits als Kind unheimlich fasziniert und nie mehr losgelassen. Heute spiele ich ungefähr drei- bis viermal pro Woche und hoffentlich bald auch wieder im Rahmen eines Konzerts unter der Wiener Franzensbrücke. Das Saxofon auf dem Foto habe ich vor acht Jahren gebraucht in Oberösterreich gekauft. Ich bin hingefahren, habe Probe gespielt, und alles hat gepasst.

Für mich ist das Saxofon aber nicht nur ein Instrument, es dient mir auch als therapeutisches Werkzeug. Im Ernst! In einer Zeit meines Lebens, als ich ziemlich am Boden zerstört war, half mir das Saxofon, wieder auf die Beine zu kommen.

Und da ist noch etwas, das aus diesem Instrument etwas Besonderes macht. Ein Stück, das auf dem Saxofon gespielt wird, klingt immer anders, einfach nie gleich. Ich halte es diesbezüglich mit dem großen Musiker Sonny Rollins, den ich sehr verehre. Er meinte einmal auf die Frage, warum er mit 85 noch immer auf der Bühne stehe: "I’m just looking for the right tone." (Michael Hausenblas, RONDO, 2.8.2021)