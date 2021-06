PRO: Das ÖFB-Versäumnis

von Fritz Neumann

Und er ermittelt doch. Der europäische Fußballverband Uefa ließ erst ordentlich die Gerüchteküche brodeln, ehe er sich dazu durchrang, die Causa Arnautović unter die Lupe zu nehmen. Es wäre keine Überraschung, würden dem Verbalentgleiser des Stürmerstars nach seinem Tor zum 3:1-Endstand gegen Nordmazedonien auch Sanktionen folgen. Marko Arnautović, 1989 in Wien geborener Sohn einer Österreicherin und eines Serben, hatte der Mutter eines Gegenspielers lauthals eine intime Beziehung in Aussicht gestellt. Ob damit auch Rassismus einherging, ist wohl Gegenstand der Untersuchung. Arnautović stellte das in Abrede, entschuldigte sich und betonte, er habe "Freunde von überall auf der Welt".

Die Uefa heftet sich seit Jahren den Kampf gegen Rassismus auf ihre Fahnen und predigt "respect". Und dann soll sie zur Kenntnis nehmen, dass da und dort ein anderer Ton herrscht, auf dem Fußballfeld sowieso? Genau so hat die Argumentation des heimischen Fußballbunds ÖFB ausgesehen. "Trashtalk gehört zum Fußball", sagte Sportdirektor Peter Schöttel. Die Arnautović-Aktion zu verurteilen und zum Beispiel mit einer "freiwilligen Spende" zu sanktionieren, hat der ÖFB verabsäumt. Damit hätte er selbst ein Zeichen gesetzt, das notwendig und – im Hinblick auf die internationale Untersuchung – vielleicht sogar hilfreich gewesen wäre. Jetzt ist die Uefa am Zug – und sie kann kaum zurückziehen. (Fritz Neumann, 15.6.2021)