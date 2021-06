Eine Karte sorgt für Wirbel. Ednan Aslan, der Professor für islamische Religionspädagogik an der Universität Wien, hat vor etlichen Jahren eine digitale "Islamlandkarte" erstellt. Diese soll eine Übersicht über islamische Moscheevereine und ihre geografische Lage geben. Mehr als 600 Organisationen sind dort vermerkt. Seitdem Aslan angekündigt hat, gemeinsam mit der neuen Dokumentationsstelle Politischer Islam die Karte zu aktualisieren und zu befüllen, gehen die Wogen hoch.

Aus der muslimischen Community kam heftige Kritik. Tenor: Hier werde eine Religion an den Pranger gestellt. Die Muslimische Jugend kündigte eine Klage an. Aber auch die evangelische Kirche wandte sich vehement gegen das Projekt, ebenso wie Wiens katholischer Erzbischof Christoph Schönborn.

Aslan sieht es anders: Ziel des wissenschaftlichen Projekts sei es gewesen, Vereine und ihre Leistungen "in die Öffentlichkeit" zu heben und eine breitere Debatte anzustoßen, meinte Aslan. Auch "gefährliche Tendenzen" sollten mit der Landkarte beleuchtet werden.

Nachdem die Karte kurzzeitig offline ging, ist sie nun wieder online.

Was genau steckt aber hinter dem Projekt, was genau sind die Argumente der Kritiker und der Wissenschafter hinter der Landkarte? Darum geht es in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden". Mit dabei ist neben Ednan Aslan auch die Leiterin der Dokumentationsstelle Politischer Islam, Lisa Fellhofer. Mit dabei sind auch die Politikwissenschafterin Sieglinde Rosenberger und Adis Šerifović von der Muslimischen Jugend Österreich.

Diskutieren Sie mit

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit! Wie sehen Sie das Projekt, wie denken Sie über die Landkarte: Kann sie zu Transparenz beitragen, oder ist das ein Spaltpilz für die Gesellschaft? Posten Sie einfach hier drauflos, die spannendsten Beiträge wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 15.6.2021)