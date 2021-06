1 Ziegelwerk

Das einstige Ziegelwerk in Wimpassing an der Leitha ist heute ein wunderschön renoviertes Wirtshaus mit regionalen Leckereien. Foto: Guido Gluschitsch

Der Name des Gasthauses und der große Kalkofen, der aufwendig renoviert wurde, erinnern daran, dass das Gasthaus einst wirklich ein Ziegelwerk war. Nun gibt es hier ein modernes Wirtshaus mit vielen regionalen Produkten. Am schönsten ist es hier, wenn man draußen sitzen kann. Für Kinder gibt es einen Spielplatz.

2485 Wimpassing a. d. Leitha, Ziegelofengasse 28, Tel.: 02623/737 96, www.ziegelwerk-gasthaus.at

2 Kanufahren auf der Raab

Es ist eine der aufregendsten Arten, das Land kennenzulernen – nämlich vom Wasser aus. Mit dem Kanu gleitet man zuerst einmal durchs Wasser, um dann später wieder ganz schön arbeiten zu müssen, um die heikleren Stellen gut zu passieren. An sich eine sichere Sache, Ersatzkleidung sollte trotzdem dabei sein.

8380 Jennersdorf, Kirchenstraße 4, Tel.: 03329/484 53, www.urlaub-jennersdorf.at

3 Csaterberg

Wer gerne wandert und Wein verkostet, für die oder den ist das die ideale Umgebung. Rund um den Doppelberg Klein- und Hochcsater gibt es viele idyllische Buschenschenken und Kellerstöckl. Im "Gasthof zum Weinberg" sind eine Vinothek und ein Steinmuseum untergebracht.

Zufahrt über 7512 Kohfidisch im Südburgenland, Infos: www.csaterberg.at

4 Eisenberg

Der große Bruder des Csaterbergs ist der Eisenberg. Bei einem Uhudler in einem der vielen Heurigen kann der Blick über das Pinkatal, nach Ungarn, in das steirische Hügelland oder sogar bis nach Kärnten und Slowenien schweifen. Viele Rundwege laden zu Spaziergängen ein.

7474 Deutsch Schützen im Südburgenland, Infos: www.eisenberg.at

5 Mangalitzaschweine bei Jo Göltl

Mangalitzaschweine zählen zu den ältesten europäischen Schweinerassen. Foto: Picturedesk.com / Verlagsgruppe News / Martin Vukovits

Im Seewinkel, zwischen Neusiedler See und ungarischer Grenze, züchtet Biobauer Jo Göltl die alte Haustierrasse der Mangalitzaschweine. Aus ihrem Speck produziert er Köstlichkeiten, wie reinweißen, zartschmelzenden Lardo oder Schmalz, die er im Hofladen verkauft.

7132 Frauenkirchen, Kanalgasse 5, Tel.: 02172/21 60, www.goejo.at

6 Hannersdorf

Die hiddensten der hier aufgezählten Hidden Treasures sind ganz bestimmt die Hügelgräber in Hannersdorf. Sie zeugen davon, dass die Geschichte des Burgenlandes bis in die Hallstattzeit reicht. Heute sind die 285 Grabhügel mit Wald bewachsen. Herrlicher Spaziergang.

7473 Hannersdorf, die Hügelgräber liegen im Osten des Ortes im Wald, Tel.: 03364/22 26

7 Der Taubenhof

Gerhard Methlagl verkauft zarte Taubenbrüstchen an Gourmets. Foto: Christian Fischer

Die Geschichte von den gebratenen Tauben ist nicht zufällig die bekannteste Assoziation mit dem mythischen Schlaraffenland. Im südburgenländischen Taubenhof kann man die unter Gourmets hymnisch bejubelten Taubenbrüstchen direkt verkosten oder bestellen.

7544 Tobaj, Deutsch Tschantschendorf 59, Tel.: 0664/381 76 70, www.der-taubenhof.at

8 Markt der Erde

Die Wiederentdeckung der Langsamkeit: Dieser Parndorfer Markt wurde als allererster Vielfaltsmarkt Österreichs nach dem Vorbild der "Earth Markets" der Slow-Food-Stiftung für Biodiversität gegründet. Die Produzenten müssen aus dem Umkreis von circa 40 km zum Marktstandort stammen und garantieren somit Regionalität.

7111 Parndorf, Schulgasse 1, www.marktdererde.at

9 Romeo Caviar

Kaviar aus dem Burgenland? Warum nicht! Die Störe von Romeo Schermann bekommen sogar Kürbispresskuchen als Futter. Foto: Romeo Caviar

Es begann als Genusshobby von Romeo Schermann, mittlerweile ist sein burgenländischer Kaviar vom Stör in Gourmetläden in ganz Österreich erhältlich. Die Störe wachsen in Naturteichen auf, neben Plankton und Algen erhalten sie Kürbispresskuchen als Futter. Der Fischrogen wird dann nur noch mit Natursalz verfeinert.

7433 Mariasdorf, Spitzwiese 122, Tel.: 0664/512 48 92, www.romeo-caviar.at

10 Südburgenlandschnecke

Es ist nicht jedermanns Geschmack – aber Gourmets reißen sich um die Weinbergschnecken, die Christian Janisch im südburgenländischen Stegersbach züchtet. Ein Besuch in der Zuchtanlage ist ein spezielles Erlebnis, wer die Delikatesse nicht im Lebendzustand sehen will, kann sie im Weißwein-Sud essfertig online ordern.

7551 Stegersbach, Unterbergen 4, Tel.: 0664/523 86 88, www.suedburgenlandschnecke.at

11 Fischrestaurant Koi

Die 21 Hektar große Teichanlage, aus der der Steckerlfisch stammt, gehörte einst zum Schloss Rotenturm. Die Familie Dirnbeck, die das Restaurant Koi betreibt, beschreibt sich selbst als Quereinsteiger und bietet neben Fisch auch Veganes, Vegetarisches und Wild auf der recht reduzierten Karte an.

7501 Oberdorf, Teichwald 1, Tel.: 03352/210 22, www.koi-kulinarik.at

12 Storchenhaus

Ein vom japanischen Star-Architekten Fujimori entworfenes Ferienhaus. Foto: Roland Hagenberg

Das vermutlich extravaganteste Ferienhaus des Burgenlands wurde vom japanischen Star-Architekten Terunobu Fujimori entworfen. Die Fassade besteht aus verkohltem Holz (Yakisugi genannt), die Einrichtung ist minimalistisch schön. Bis zu vier Personen haben Platz.

7321 Raiding, Neugasse 8, Tel.: 0664/182 48 88, www.raidingfoundation.org

13 Schlösslpilze

Bei einem Workshop an der Boku entdeckte Martin Csanyi seine Leidenschaft für die Pilzzucht, mit "Partner in Crime" Maximilian Höller züchtet er nun Austernpilze im Nordburgenland. Bestelltipp für Einsteiger: das "Pyzkistal" mit Trockenpilzen, Pilzpesto und Pilzpulver.

7082 Donnerskirchen, Hauptstraße 57, Tel.: 0670/777 88 81, schloesslpilze.at

14 Olivia Bio

2017 wurde in Mörbisch der erste Olivenbaum gepflanzt – aus der verrückten Idee von Franz und Sabine Günther wurde mittlerweile ein ansehnlicher Bioolivenhain, in dem man die Patenschaft für einen Baum übernehmen oder diesen gleich für den eigenen Garten kaufen kann.

7072 Mörbisch, die genauen Koordinaten der Haine findet man unter www.olivia.bio

15 Hannersberg Hochzeitsberg

Eine der schönsten Hochzeitslocations des Burgenlandes ist der Hannersberg mitten in den Weinhängen des Südburgenlandes. Foto: Kamener / marryandme

Wie soll eine Hochzeit sein? Unvergesslich, logisch. Wie klingt das? Ein lichtdurchfluteter Saal inmitten der Weinhänge des Südburgenlandes, mit exquisiter Gastronomie. Eben! Neu sind die 35 naturnahen Chalets, in denen Hochzeitspaar und -gäste nächtigen können.

7473 Hannersdorf, Hannersdorf 171, Tel.:_0660/689 37 90, www.hochzeitsberg.at

16 Keramik aus der Cselley-Mühle

Eveline Lehner ist nicht nur die bekannte Köchin in der Cselley-Mühle. Ihre zweite Leidenschaft – oder mag es gar die erste sein – gehört der Keramik. So töpfert sie etwa das Keramikgeschirr für ihre Gäste selber – aber inzwischen auch für die manch anderer Restaurants.

7064 Oslip, Sachsenweg 63, Tel.: 02684/22 09, www.cselley-muehle.at

17 Schneiderei

in der Schneiderei gibt’s zum Haarschnitt ein fantastisches Menü. Foto: Guido Gluschitsch

Es ist schon eine ulkige Kombi, die Frau und Herr Blümel (nicht der Finanzminister, sondern ein Friseur!) in dem geschmackvoll renovierten alten Wirtshaus anbieten: Hier kann man sich einen neuen Haarschnitt verpassen lassen – und danach oder davor ganz ausgezeichnet speisen.

2443 Leithaprodersdorf, Hauptplatz 14, Tel.: 02255/73 76-20, schneiderei-te.at

18 Ponzichter im Burgenland

Roland Pöttschacher und der Verein Ponzichter wollen seltene Bohnensorten revitalisieren. Foto: Petra Braunrath / Roland Pöttschacher

Bohnensterz oder Bohnenstrudel sind vom Speiseplan fast verschwunden. Auch heimische Bohnensorten wachsen nur noch selten in den Gärten. Roland Pöttschacher vom Verein Ponzichter will das ändern –und baut auf dem Gemeindegrund Loipersbach 23 seltene "Pon"-Sorten an.

7020 Loipersbach, Gartengasse 20, www.lupold.at/bohnen-initiative



19 B&B-Domizil Gols

Ein Geheimtipp: Das entzückende B&B in der Nähe des Sees erinnert tatsächlich an die Mini-Pensionen in Südengland. Das Frühstücksbuffet stammt aus regionaler Produktion – und weil die Einrichtung (etwa die Lampen!) gar so hübsch ist, wird sie im angeschlossenen Laden verkauft.

7122 Gols am Neusiedler See, Untere Hauptstraße 5, Tel.: 0680/334 21 03, www.domizil-gols.at

20 Dreiländereck-Obelisk

Im Friedensvertrag von Saint Germain 1919 wurde der Dreiländergrenzpunkt an der Wasserscheide von Mur und Raab festgelegt. Wanderer haben beim Dreiländer-Obelisken die einzigartige Möglichkeit, zeitgleich in Österreich, Ungarn oder Slowenien eine Jausenpause zu machen.

8380 Jennersdorf, Kirchenstraße 4, Tel.: 03329/484 53, www.urlaub-jennersdorf.at



21 Safranoleum

Safran bei uns in Mitteleuropa anbauen? Warum nicht! In Österreich wuchs Safran bis vor 100 Jahren, und er wächst auch jetzt wieder hier. Etwa in der Gewürz- und Ölmühle Safranoleum, wo man bei einem Besuch auch allerhand über die (Ur-)Produktion von Lebensmitteln lernt.

7011 Siegendorf/Cindrof, Eisenstädter Straße 97, Tel.: 0664/224 72 61, safranoleum.at

22 Rollende Markthalle

Die Rollende Markthalle ist mit Biofleisch-Leckereien unterwegs. Foto: Die Rollende Markthalle

Ein knuspriges Wildleberkäsesemmerl vom Bio-Landgut Esterházy zur Jause direkt am See. Das geht über die rollende Markthalle. Der mobile Verkaufsstand ist im Land unterwegs. Stationär gibt es Bioschmankerl von Gebäck bis Angus-Rind in den Schlossstallungen in Eisenstadt.

Angebot der Markthalle Kulinarium Burgenland: www.markthalle-burgenland.com

23 Pension Drahteselböck

Die Pension Drahteselböck: Frühstück und Radverleih. Foto: HO

Ja, die Pension gehört zum "Imperium" der Gourmet-Gastronomen-Familie Eselböck, dementsprechend chic ist hier die Einrichtung im Vintagestil und fantastisch das Biofrühstück. Wer nicht mit dem eigenen Fahrrad einreitet, kann eines beim hauseigenen Verleih ausborgen.

7071 Rust am See, Dorfmeistergasse 21, Tel.: 02685/301, www.drahteselboeck.com

24 Kellergasse Purchbach

Einer der schönsten Orte des Burgenlandes und perfekt für einen Ziager – die Kellergasse Purbach. Foto: Heribert Corn www.corn.at

Die historischen Weinkeller machen die Purbacher Kellergasse zu einem der schönsten Plätze des Burgenlands. Tipp der Einheimischen: vor Beginn der Heurigentour Bohnenstrudl essen. Mit dieser Grundlage kann auch bei Verkostung mehrerer Weine nichts schiefgehen.

7083 Purbach, Kellergasse. Info, Öffnungszeiten und Vinothek: www.haus-am-kellerplatz.at

25 Strandhaus Mörbisch

Ein Geheimtipp in der ersten Reihe: Das Highlight des Strandhauses Mörbisch ist die Sonnendeck-Terrasse. Foto: Guido Gluschitsch

Obwohl das Strandhaus quasi eh in der ersten Reihe steht, ist es immer noch ein bisserl ein Geheimtipp. Die Speisen reichen vom Altwiener Backfleisch bis hin zur Pizza. – Das Highlight ist aber, auf der riesigen Terrasse, die hier Sonnendeck heißt, bei einem Cocktail zu sitzen.

7072 Mörbisch am See, Seebad 1, Tel.: 0664/88 18 75 00, www.strandhaus.or.at

26 Freilichtmuseum Wander Bertoni

Hier in Winden am See ist das Vermächtnis des 2019 verstorbenen Bildhauers Wander Bertoni im Zusammenspiel mit der Natur zu erleben. Im Freilichtmuseum rund um eine renovierte Wassermühle sind zahlreiche imposante Großplastiken des Künstlers auf dem freien Gelände ganzjährig zu besichtigen.

7092 Winden am See, Gritschmühle 1, Tel.: 0664/432 54 03

27 Kleine Büchereien ganz groß

In der Öffentlichen Bücherei Litzelsdorf werden jährlich 17.500 Medien verliehen. Foto: Öffentliche Bücherei Litzelsdorf

Die Öffentliche Bücherei Litzelsdorf im Bezirk Oberwart zählt zu den erfolgreichsten im Burgenland. Pro Jahr werden hier über 17.500 Medien an Lesehungrige verliehen. Sie ist eines der Vorbilder für die laufende Revitalisierung der Bibliotheken, in denen viele spannende Veranstaltungen für alle Altersgruppen stattfinden.

Der neue Entwicklungsplan, Adressen und Termine: www.bibliotheken-burgenland.at



28 MA-Keramik

Mia Kostyan kreiert schlichte Objekte aus gebrannter Erde. Diese werden intuitiv geformt und mit Glasuren veredelt. In der Töpferwerkstatt in Nikitsch entstehen Unikate, die auch die Küchen von Konstantin Filippou, Fabian Günzel oder Max Stiegl schmücken.

7302 Nikitsch, Hauptstraße 25, www.ma-keramik.at

29 Bullinarium

Eine wiederkäuergerechte klimapositive Kreislaufwirtschaft mit dem größten Rinderstall Österreichs ist möglich. Aus Stallmist wird Ökostrom, im Restaurant werden hervorragende Steaks und regionale Spezialitäten serviert. Die Familie Haller bietet ein Erlebnis für alle Sinne.

7411 Markt Allhau, Gemeindestraße 30, Tel: 03356/222 12, www.bullinarium.com



30 Mehlspeis-Heuriger Der Ludwig

Ausg’steckt hat der Mehlspeis-Heurige nur selten, heuer an vier Wochenenden zwischen Mitte August und Ende September. Die köstlichen Mehlspeisen gibt es aber immer. Ist ausg’steckt, trifft man hier fast nur Einheimische, die es sich bei Wein, Beuschl und Kuchen gutgehen lassen.

7053 Hornstein, Graben 32, Tel.: 0699/11 98 32 64, www.derludwig.at

(Magazin Leben im Burgenland, 19.6.2021)