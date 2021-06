Am 22. August sollen u.a. Apache 207, Scooter und UFO361 in St. Pölten einheizen

Scooter heizen beim X-tended ein. Daneben: Deutschrap. Foto: imago images

St. Pölten – Das Frequency-Festival in St. Pölten kann ob der Lockerungen der Coronamaßnahmen heuer nicht nur wie geplant stattfinden, sondern geht sogar in die Verlängerung. Eigentlich von 19. bis 21. August angesetzt, haben die Veranstalter nun einen Zusatztag bekanntgegeben: "Frequency X-tended" bietet somit auch am 22. August Musikgenuss für die feierwütige Menge. Ein Ticket für diesen Tag muss allerdings zusätzlich gekauft werden.

I like it loud

Als erste Acts für den vierten Festivaltag wurden in einer Aussendung Apache 207, Scooter, UFO361, Vize und Yin Kalle angekündigt. Weitere Künstler sollen folgen, laut Festivalplakat fehlt zumindest noch ein Name. Der Vorverkauf für den Zusatztag startet für Festivalpassbesitzer am 27. Juni, diese erhalten das Ticket auch zu einem vergünstigten Preis. Der allgemeine Vorverkauf folgt dann einen Tag später. (APA, 18.6.2021)