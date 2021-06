Auch Windows 11 wird nun über den Aktivierungsbildschirm in den Systemeinstellungen aktiviert. Foto: Screenshot/The Verge/Tom Warren

Im Vorfeld der offiziellen Präsentation kommenden Donnerstag sickern immer mehr Informationen zu Windows 11 durch. So veröffentlichte ein "The Verge"-Redakteur am Mittwoch eine Reihe von Screenshots aus einer frühen Version des Systems. Außerdem kam die Frage auf, ob es sich – ähnlich zu Windows 10 – um ein Gratis-Upgrade für bestehende Windows-Nutzer handeln wird. Während Microsoft bisher schweigt, brodelt die Gerüchteküche bereits: Offenbar lässt sich das geleakte Image nämlich auch mit einem gültigen Windows-7-Produktschlüssel aktivieren.

Möglich, aber nicht sicher

Die Tech-Berichterstatter von "Golem" haben genau das ausprobiert und berichten, dass die Aktivierung mit einem Windows-7-Ultimate-Key möglich war. Dadurch sei das Produkt in der virtuellen Maschine im vollen Umfang nutzbar. Es muss allerdings angemerkt werden, dass es sich, wie bereits erwähnt, nicht um die fertige Version des neuen Betriebssystems handelt. Dass die Aktivierung derzeit mit alten Produktschlüsseln möglich ist, ist somit keinesfalls ein Garant dafür, dass das Upgrade für Nutzer tatsächlich gratis sein wird.

Dafür würde hingegen sprechen, dass sich Windows 10 bis heute per Schlüssel für die Vorgängerversion freigeschaltet werden kann, so "Golem". Das sei möglich, seit Microsoft das Update-Programm gestartet hatte. Auch Windows 11 wird nun über den Aktivierungsbildschirm in den Systemeinstellungen aktiviert. (red, 18.6.2021)