Wegweiser für die ORF-Karriere (in einem ORF-Büro). Foto: APA/Punz

Hier sind die Mediennews vom Sonntag:

Möglichkeiten für die ORF-Führung, siebeneinhalb Wochen vor der Generalswahl – Titelverteidiger Wrabetz, mögliche Gegenkandidaten wie Weißmann und Totzauer – und einige Möglichkeiten für die ORF-Direktion im Überblick

Gier, Mord und Quantenphysik: "Polizeiruf 110: Schrödingers Katze" am Sonntag in der ARD – Die Ermittlerin wird im dritten "Bessie"-Krimi Zeugin eines Kaleidoskops von Verderbtheiten moderner Menschen in Friedenszeiten

Wir Manipulierten: Günter Traxlers Blattsalat über einen Schatten seiner Selbst – Es ist ja wirklich nicht leicht, heutzutage die wahren Schuldigen zu finden – die "Krone bunt" hilft

Jansa: Medienhäuser haben kein Recht auf Meinungsfreiheit – Für den slowenischen Ministerpräsidenten Janez Jansa ist Meinungsfreiheit ein individuelles Recht, das Medienunternehmen nicht zustehe

Mitdiskutieren bei "Im Zentrum": Einbürgerung erleichtern? Der Streit um die Staatsbürgerschaft

"Die irre Heldentour des Billy Lynn" und Einbürgerung "Im Zentrum": TV-Tipps für Sonntag, 20. Juni – Runde der Chefredakteurinnen und Chefredakteure mit Stuiber, Föderl-Schmid, Herrmann, Koller und Schrom

Wir wünschen noch einen schönen Abend!