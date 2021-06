Das einzige Atomkraftwerk des Landes wurde vom Stromnetz genommen. Foto: AP/Majid Asgaripour

Teheran – Das iranische Atomkraftwerk Bushehr ist nach Behördenangaben wegen eines "technischen Fehlers" heruntergefahren worden. Die Anlage im Süden des Landes sei "vorübergehend abgeschaltet und vom Stromnetz genommen worden", teilte die iranische Atomenergiebehörde in der Nacht auf Montag mit.

Eine genauere Beschreibung des Problems gab es zunächst nicht. Iranische Atomanlagen waren in der Vergangenheit mehrfach Ziel von Israel zugeschriebenen Cyberangriffen gewesen. Auch in Bushehr, das 2011 nach jahrzehntelangen Arbeiten ans Netz ging, gab es bereits einmal einen solchen Angriff – nämlich bereits vor der eigentlichen Einschaltung durch den Computerwurm Stuxnet, dessen Ursprung vermutlich in den USA, anderen Berichten zufolge aber in Israel lag.

Das AKW Bushehr in der gleichnamigen Hafenstadt am Persischen Golf, das noch während der Diktatur des Schah in den 1970er-Jahren konzipiert wurde und ursprünglich auf deutscher und französischer Technik beruht, ist ein gemeinsames Projekt des Irans und Russlands. Es dient zivilen Zwecken und ist hauptsächlich zur Energiegewinnung und -versorgung der beiden südlichen Provinzen Bushehr und Fars gedacht.



Probleme bei Ersatzteilkauf

Das Uran, das in Busher zum Einsatz kommt, stammt aus Russland, die genutzten Brennstäbe muss der Iran laut internationalen Verträgen zurück nach Russland schicken. Im März stand das AKW schon einmal kurz vor dem Aus, weil der Iran Beamten zufolge wegen der 2018 von den USA verhängten Finanzsanktionen keine Ersatzteile aus Russland bestellen könne.

Die iranische Stromgesellschaft hatte die Bürger am Sonntag aufgefordert, ihren Verbrauch während Spitzenzeiten zu minimieren. Als Gründe nannte sie einen "vorhergesagten Temperaturanstieg" und "Einschränkungen der Stromerzeugung wegen laufender Reparaturen im Werk Bushehr".

Der Zwischenfall ereignete sich zwei Tage nach dem Sieg des erzkonservativen Hardliners Ebrahim Raisi bei der iranischen Präsidentenwahl. (red, APA, 21.6.2021)