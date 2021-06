Mit der Corona-Krise hat sich so einiges verändert – auch die Arbeitswelt wurde ordentlich auf den Kopf gestellt und hat mit Kurzarbeit und Homeoffice zwei Elemente mit sich gebracht, die die meisten zuvor wohl kaum kannten. Mittlerweile ist die Arbeit von zu Hause in vielen Unternehmen etabliert und funktioniert reibungslos.

In den eigenen vier Wänden arbeiten: Viele schätzen die Möglichkeit des Homeoffice. Foto: APA/dpa/Sebastian Gollnow

In den vergangenen Monaten wurden flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit auf Homeoffice für viele, vor allem jüngere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, zur angenehmen Begleiterscheinung und Selbstverständlichkeit in der Krise – das ergibt eine Umfrage unter mehr als 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus verschiedenen Branchen in 16 Ländern. Im Durchschnitt wollen sie auch künftig zwei bis drei Tage pro Woche an einem anderen Ort als dem Büro arbeiten. Dieser User schätzt ebenfalls die Vorzüge des Homeoffice und hofft darauf, auch künftig frei entscheiden zu können:

Wie ist das bei Ihnen?

Ist es Ihnen wichtig, (weiterhin) die Möglichkeit auf Homeoffice zu haben? Wie sieht das seitens Ihres Arbeitgebers, Ihrer Arbeitgeberin aus? Könnten Sie sich vorstellen, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten – oder käme das für Sie nicht infrage? Wie würde Ihr perfekter Mix zwischen Anwesenheit vor Ort und Arbeit zu Hause aussehen? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 24.6.2021)