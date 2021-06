Foto: Wolfgang‘s managed by a&o

Salzburg – Die 24-Stunden-Betreuung von obdachlosen Menschen in Salzburg im "Wolfgang's", dem A-&-O-Hotel am Hauptbahnhof, war ein voller Erfolg, bilanziert die Caritas. Weil aufgrund der Corona-Vorgaben zu wenig Platz in der Notschlafstelle im Haus Franziskus war, wohnten von November bis Juni insgesamt 181 Menschen im Hotel. 31 von ihnen konnten in dieser Zeit in eine eigene Wohnung ziehen, und zehn Personen fanden Arbeit.

Die Unterbringung im Hotel gab den Betroffenen nicht nur ein Dach über den Kopf und zwei warme Mahlzeiten am Tag, sondern auch Ansprechpartner, die rund um die Uhr da waren. Durch diese intensive Betreuung konnten die Menschen bestmöglich bei Behördengängen, der Arbeits- und Wohnungssuche unterstützt werden. Einer von ihnen war Herr F., der zuvor in einem leerstehenden Haus nächtigte. Aus der Zeitung habe er von dem Projekt erfahren und wurde bereits am ersten Tag aufgenommen. Er blieb zwei Monate. Dann konnte er eine eigene Wohnung beziehen.

Sozialarbeiter helfen bei Anträgen



Frau S. landete auf der Straße, weil ihre Sozialunterstützung um 150 Euro gekürzt wurde und sie sich mit 500 Euro die Wohnung nicht mehr leisten konnte. Die Sozialarbeiter sammelten während ihres Aufenthalts alle Unterlagen, um einen Antrag auf Pension zu stellen, die ihr auch zuerkannt wurde. Ihr Versicherungsdatenauszug zeigte außerdem, dass sie noch Anspruch auf eine alte Abfertigung hatte. Durch die Auszahlung konnte sie die Kaution für eine Wohnung stellen.

"Ich habe selbst auch lange gebraucht, Hilfe zu suchen und dann auch anzunehmen", sagt einer der Bewohner. Es gebe viel zu wenige solche Projekte, wo man Hilfe bekomme. "Es wird jetzt grausam werden, wenn das Projekt zu Ende geht. Die Menschen, die man jetzt jeden Tag gesehen hat und dann nicht mehr sieht ... – ist für mich ein schwerer Abschied."

Die Caritas hofft nun, dass das Projekt zur Dauerlösung wird. Es brauche nur ein passendes Haus und die Finanzierung. (Stefanie Ruep, 21.6.2021)