Gesichtserkennung ist umstritten.

Foto: APA

"Extrem hoch" seien die Risiken bei der Verwendung von biometrischer Identifikationstechnologie aus der Ferne – etwa Gesichtserkennung via Überwachungskamera. Zu diesem Ergebnis kommt der EU-Datenschutzbeauftragte Wojciech Wiewiórowski gemeinsam mit dem Europäischen Datenschutzausschuss (European Data Protection Board, EDPB). Daher rufen sie zu einem allgemeinen Verbot derartiger KI-Systeme im öffentlichen Raum auf.

Dabei verweisen sie auf die KI-Regulierung, die aktuell von der Union vorbereitet wird. Grundsätzlich wird diese begrüßt, müsste aber in Teilen verschärft werden. Die Kommission sieht in ihr zwar ein Verbot von biometrischer Identifizierung in Echtzeit vor, allerdings soll die Verwendung durch Behörden im Nachhinein weiterhin gestattet bleiben.

"Höchst unerwünscht"



Als Beispiele für gefährliche Identifikationstechnologien nennen die Datenschützer einerseits die automatisierte Gesichtserkennung aus der Ferne, aber auch Bewegungsmusteranalysen, das Mitlesen von Fingerabdrücken, DNA, Stimmen, Tastaturtippgeschwindigkeit und anderen biometrischen oder verhaltensspezifischen Signale "in jeglichem Kontext".

Auch KI, die die Emotionen einer Person lesen können soll, sei "höchst unerwünscht" und sollte verboten werden, außer für medizinische Zwecke. Darunter fallen beispielsweise Systeme, die Lügen erkennen wollen: Derartige Technologie wird aktuell etwa an den Grenzen im Rahmen eines von der EU geförderten Forschungsprojekts erprobt (mehr dazu hier). Auch sollten Systeme verboten werden, die biometrische Daten nutzen, um Personen aufgrund ihrer Ethnizität, ihres Geschlechts, ihrer politischen oder sexuellen Orientierung oder aus anderen diskriminierenden Gründen zu kategorisieren.

Verbot "notwendiger Ausgangspunkt"



Systeme zur automatisierten Identifikation durch Biometrie würden ein "Ende der Anonymität" in öffentlichen Räumen bedeuten, sagen Wiewiórowski und die EDPB-Vorsitzende und Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde, Andrea Jelinek, in einer gemeinsamen Stellungnahme.

"Anwendungen wie Gesichtserkennung in Echtzeit greifen so sehr in Grundrechte ein, dass sie womöglich die Essenz dieser Rechte und Freiheiten infrage stellen", so die Datenschützer. Daher sei ein generelles, vorsorgliches Verbot von Gesichtserkennung im öffentlichen Raum "ein notwendiger Ausgangspunkt", wenn "wir unsere Freiheiten aufrechterhalten wollen" sowie eine "auf den Menschen zentrierte rechtliche Grundlage für KI" schaffen wollen.

Die Datenschützer fordern zudem, dass die Regulierung weiter an die Datenschutzgrundverordnung angeglichen werde. Auch sollten die nationalen Datenschutzbehörden, die bereits jetzt KI-Verstöße ahnden, das künftig in den jeweiligen Mitgliedsstaaten tun, da die Regulierung dadurch harmonisierter wäre. Zudem hinterfragen die Datenschützer die "dominierende" Rolle der Europäischen Kommission im geplanten KI-Ausschuss. Dieser sollte unabhängiger von der Politik agieren können. (muz, 22.6.2021)