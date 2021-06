In den neuen Schwerpunkt sollen sechs Millionen Euro fließen. Ziel ist es, ein langes Leben bei Guter Gesundheit zu ermöglichen

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) sieht auch Covid-19 und die Folgen der Pandemie als Grund für den neuen Schwerpunkt. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Die Gesundheitsförderung hat in Österreich keinen großen Stellenwert. Das führt dazu, dass die Österreicher zwar relativ lang, dabei aber oft nicht beschwerdefrei leben. Im Gesundheitsministerium will man hier mit dem Schwerpunkt "Gesundheitsförderung 21+" ansetzen. "Unser Ziel ist es, allen ein langes Leben bei guter Gesundheit zu ermöglichen", erklärte Ressortchef Wolfgang Mückstein (Grüne) im Vorfeld einer Online-Auftaktveranstaltung am Mittwoch.

Die gesundheitlichen und sozialen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie, die langjährige Unterfinanzierung der Gesundheitsförderung und die bisher noch unzureichende Berücksichtigung neuer Herausforderungen, etwa die Auswirkungen der Klimaveränderung für die Gesundheit der Menschen, seien Gründe für den Start, so Mückstein in einer Aussendung. Gemeinsam mit dem Fonds Gesundes Österreich (FGÖ) wurden auch sechs Fördercalls ausgeschrieben.

Wohin sich die Gesundheitsförderung in Österreich langfristig entwickeln soll, diskutieren ab Mittwoch, 150 Organisationen sowie Experten aus den verschiedensten Bereichen. Ziel des Prozesses ist es, im Frühjahr 2022 eine Gesamtstrategie für die zukünftige Planung der Gesundheitsförderung zu erarbeiten, so der Gesundheitsminister. Die Investitionen für den neuen Schwerpunkt, inklusive aller Projekte, Fördercalls und des Zukunftsprozesses belaufen sich auf rund sechs Millionen Euro. (APA, 23.6.2021)