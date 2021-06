Das Busunternehmen erhöht Anfang Juli auf der Strecke Wien – Graz die Frequenz und bindet neu Pinggau in das Streckennetz ein

Ab 1. Juli wird das Busunternehmen neun tägliche Fahrten pro Richtung zwischen Wien Flughafen und Graz anbieten und zudem Pinggau in der Steiermark an das nationale Streckennetz anbinden. Foto: Flixbus/maxthrelfallphoto

Aktuell verbindet Flixbus fünf Städte in Österreich: Linz, Graz, Klagenfurt, Wien und St. Michael. Teil des derzeitigen Angebots ist die beliebte Strecke Wien – Graz: Bis zu zehnmal täglich können Reisende pro Richtung zwischen den Städten unterwegs sein. Ab 1. Juli wird die Frequenz auf 13 Fahrten pro Richtung und Tag erhöht.

Ebenso ab 1. Juli wird das Busunternehmen neun tägliche Fahrten pro Richtung zwischen Wien Flughafen und Graz anbieten und zudem Pinggau in der Steiermark an das nationale Streckennetz anbinden. Zwischen Wien und Klagenfurt verkehrt FlixBus aktuell von Donnerstag bis Montag mit einer Fahrt pro Richtung und Tag. Zwischen Linz und Graz ist FlixBus von Donnerstag bis Montag bis zu zweimal täglich unterwegs.

Flughafenbus ab Juli

Insgesamt 165 Ziele in ganz Europa sind derzeit Teil des Streckennetzes ab Österreich. Von Bregenz, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Parndorf (Designer Outlet), Salzburg, Sankt Pölten, Seefeld, Wien, Wien Flughafen (ab 1. Juli) und Villach können Fahrgäste mit international reisen. Zu den Zielen zählen unter anderem München, Berlin, Bozen, Venedig, Mailand und Zürich.

Auch die Strecke Wien-Budapest wird bis zu dreimal täglich pro Richtung von FlixBus bedient – ab 1. Juli bis zu sechs Mal täglich. Die Strecken Wien-Zagreb und Wien-Bratislava werden aktuell bis zu fünfmal täglich pro Richtung angeboten. Reisende aus Wien erreichen Zagreb bereits in rund fünf Stunden, Budapest in drei und Bratislava in einer Stunde. (red, 24.6.2021)