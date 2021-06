Marco Friedl

Marco Friedl trägt Tattoos von Oscar "Da Vinci" Boge, dem Tätowierer, dem sich die deutschen Fußballspieler anvertrauen. In dessen Kölner Studio waren viele Stars zu Gast – von Leroy Sané bis Marco Reus. Friedl setzt am linken Unterarm auf seine Trikotnummer 32 und am Oberarm auf das Geburtsdatum seiner Mutter.