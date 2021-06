Jamie Lee Curtis bei den Golden Globes. Foto: AP

Venedig – Die US-Schauspielerin Jamie Lee Curtis erhält bei den diesjährigen Filmfestspielen in Venedig den Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk. Das teilten die Festivalmacher in der Lagunenstadt am Mittwoch mit. "Es ist eine unglaubliche Ehre für mich, diesen Preis in Venedig zu erhalten. Es scheint mir unmöglich, schon so lang in der Kinowelt gewesen zu sein, um eine Auszeichnung für mein Lebenswerk zu erhalten", so die 62-Jährige.

Programm wird Ende Juli bekannt gegeben

Die Preisverleihung findet am 8. September in der Sala Grande des Palazzo del Cinema (Lido von Venedig) statt. Am 15. Oktober kommt der Film "Halloween Kills" von Regisseur David Gordon Green mit Jamie Lee Curtis in der Hauptrolle in die Kinos. Die Liste der Wettbewerbsfilme und das ganze Programm des Filmfestivals von Venedig sollen Ende Juli bekannt gegeben werden. Die Festspiele finden heuer vom 1. bis zum 11. September statt. (APA, 30.6.2021)