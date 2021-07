Wer wird in Österreich abgeschoben?

Eine Abschiebung ist die zwangsweise Außerlandesbringung eines "Fremden" – also von jemandem, der keine Art von Aufenthaltsrecht hat. Es handelt sich um die letzte Maßnahme, wenn Betroffene nicht freiwillig ausreisen. Möglich sind Abschiebungen aber etwa auch zur "Überwachung der Ausreise aus Gründen der öffentlichen Sicherheit". Abschiebungen können jedenfalls nur in Länder erfolgen, in denen keine Verletzung von Grundrechten oder gar unmenschliche Behandlung droht. Genau deshalb sind Abschiebungen nach Afghanistan umstritten.

Afghanen stellten nach Syrern 2020 die meisten Asylanträge. Abgeschoben wurden voriges Jahr 3569 Menschen – ein Drittel weniger als 2019. Vom Großteil der Abschiebungen waren aber keine Asylsuchenden betroffen. Die meisten Abschiebungen erfolgten in die Slowakei – Afghanistan ist nicht unter den ersten zehn Ländern, in die aus Österreich am häufigsten abgeschoben wurde. (mika)