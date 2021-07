Mehr Komfort, mehr Privatsphäre verspricht die neue Premium Economyclass, eine Zwischenklasse zwischen Economy- und Businessclass, der Swiss. Die Fluglinie plant, diese ab dem vierten Quartal 2021 sukzessive auf den zwölf Flugzeugen des Typs Boeing 777-300ER einzuführen. Zum Start des Sommerflugplans 2022 werden alle Flugzeuge dieses Typs über die neue Reiseklasse verfügen.

Im Vergleich zur Economyclass ist der Sitz breiter. Foto: Swiss

Besonders der neue Sitz fällt ins Auge: Er ist in eine Hartschale integriert und lässt sich verstellen, ohne dass Mitreisende in der Reihe dahinter beeinträchtigt werden, verspricht die Fluglinie. Im Vergleich zur Economyclass ist der Sitz breiter: Statt 43,4 Zentimetern beträgt die Breite zwischen 46 und 48 Zentimeter. Der Sitzabstand beträgt 99 Zentimeter statt 78,7 Zentimetern, was der Beinfreiheit zugutekomme. Auch kann man sich damit weiter zurücklehnen. Er ist zudem mit einer ausklappbaren Beinstütze ausgestattet.

Für alle Airlines der Lufhansa-Gruppe geplant

Fluggäste der Premium Economyclass erhalten zudem ein "Reise-Necessaire": Dieses enthält auch einen geräuschreduzierenden Kopfhörer. Ausgestattet sind die Sitze mit einem 15,6-Zoll-Monitor. Der sei größer als bei der Konkurrenz, heißt es vonseiten der Schweizer Airline. Zusätzlich gibt's noch Leselampen. Elektronische Geräte können mittels eigenem USB-A-Anschluss am Platz aufgeladen werden. Pro Boeing 777-300ER wird Swiss 24 Premium Economy Sitze dieser neuen Generation anbieten.

Der Sitzabstand beträgt 99 Zentimeter statt 78,7 Zentimetern. Foto: Swiss

Swiss wird die erste Airline der Lufthansa-Gruppe, die mit dem neuen Sitz abhebt. Er wird aber nach und nach auch in die anderen Langstreckenjets der Lufthansa-Gruppe Einzug halten. Verändert werden nur Details wie die Farben, wie man beim Fachportal Aerotelegraph weiß. (red, 2.7.2021)