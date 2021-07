Pro

von Gudrun Springer

Wer wird Fußballeuropameister? Stubenfliege Fifi summt es mir, während ich diese Zeilen tippe. Toll, oder? Zwar liegen ihre Orakelkollegen nicht immer richtig. Herzig anzuschauen war Henne Hannelori aber schon, als sie – selbstsicher bis in die Federspitzen – auf einen Sieg Frankreichs gegen ihr Heimatland Schweiz tippte. Die Schönbrunner Schwarzschwanz-Präriehund-Elf knabberte zweimal richtig verteilt an beflaggten Futterhäufchen, ihre Leistung fiel dann aber ab. So ein Turnier ist eben lang. Nicht jeder kann Paul der Krake sein, der 2010 acht WM-Spiele in Folge richtig voraussagte.

Wenn man Tiere nicht überfordert und nur punktuell befragt, geht es sicher besser. Versuche mit einem Papierkalender verliefen vielversprechend. Hamster Schnuffi legte ein Bemmerl auf ein Datum, an dem ich nun fest mit Badewetter im Salzkammergut rechne. Er erhielt dafür ein Knabberstangerl extra. Schnuffi ist ohne Frage "pro" Tierorakel – und damit bestimmt in guter tierischer Gesellschaft.