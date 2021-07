Gute Masche

Foto: OÖ Landes-Kultur GmbH

Ob von Susanne Bisovsky, Lola Paltinger oder Andreas Kronthaler für Vivienne Westwood: Das Dirndl ist in der Schau "Dirndl – Tradition Goes Fashion" in Bad Ischl zu entdecken. So wie das nach historischen Vorlagen geschneiderte Kleid aus Blaudruck von Susanne Bisovsky (im Bild). Die Ausstellung "Dirndl – Tradition Goes Fashion" ist noch bis zum 31. 10. im Marmorschlössl Bad Ischl zu sehen.

www.ooelkg.at





Große Augen machen

Foto: Hersteller

Können Sonnenbrillen zu groß sein? Nein, meint das französische Modelabel Chloé, das nun von Gabriela Hearst kreativ geleitet wird. € 229,95

www.misterspex.com





Modern Malen

Foto: Hersteller

Ein Nude-Ton für die Lippen: "Tagarot" heißt der neue Lippenstift des in Berlin ansässigen Naturkosmetikunternehmens Und Gretel. € 40,50

www.undgretel.com





Ton geben

Foto: Hersteller

Individuelle Vasen: Modedesignerin Sabinna Rachimova hat sich mit dem Keramik-Label Power Pottery zusammengetan. € 95

www.sabinna.com





Zehen verrenken

Foto: Hersteller

Wenn Reebok und Maison Margiela gemeinsame Sache machen, wird ein Tabi-Schuh draus. Das Modell gibt es nun auch in der Farbe Beige. € 300

www.reebok.at





Den Hut draufhauen

Foto: Hersteller

Zur Möbelfamilie Ren gehört dieser Kleiderständer samt Spiegel von Poltrona Frau. Entworfen hat ihn das Duo Neri&Hu. Preis auf Anfrage

www.poltronafrau.com





Ans Leder Gehen

Foto: Hersteller

Taschen, die gut altern: Der französische Accessoire-Designer Jérôme Dreyfuss macht Taschen, die eine Saison überdauern. € 600

www.jerome-dreyfuss.com





(RONDO, 13.7.2021)